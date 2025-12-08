شروط الاشتراك في المسابقة الوطنية لتصميم الهوية البصرية للرياضة الجامعية

18 حجم الخط

دعا الاتحاد الرياضي المصري للجامعات (EUSF) جميع طلاب كليات الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، وأقسام العمارة بالجامعات المصرية، للمشاركة في مسابقة وطنية تهدف إلى تطوير الهوية البصرية للرياضة الجامعية المصرية، بما يشمل أولمبياد الجامعات المصرية وألعاب أقاليم الجمهورية.

هدف المسابقة: ابتكار هوية حديثة وعصرية ومستدامة، تعكس القيم الرياضية وروح التميز الجامعي.

شروط المشاركة:

• الأهلية: جميع طلاب كليات الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، وأقسام العمارة.

• نوع المشاركة: فردية أو ضمن فريق بحد أقصى 3 طلاب.

• المطلوب: تصميم شعار (لوجو) لكل من أولمبياد الجامعات المصرية وألعاب أقاليم الجمهورية، مع كتابة الاسم باللغتين العربية والإنجليزية.

• الجوائز: جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى.

المواعيد الرئيسية:

• إطلاق المسابقة: 8 ديسمبر 2025

• آخر موعد للتسليم: 15 يناير 2026

• إعلان النتائج: 25 يناير 2026

للاطلاع على الشروط التفصيلية وملفات المسابقة:

ملف الشروط

انتهز الفرصة لتكون جزءًا من صناعة الهوية البصرية لأبطال الرياضة الجامعية المصرية

وفي سياق آخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن انطلاق عرض مسلسل "ميدتيرم" اليوم على قناة ON TV، في تمام الساعة السابعة مساء.

ويأتي المسلسل في إطار دعم الموهوبين والمبتكرين من شباب الجامعات المصرية، وتسليط الضوء على قصص حقيقية لأفكار ريادية وشركات ناشئة من واقع حياة طلاب جيل Z، بما يعكس تطور البيئة الجامعية واهتمام الدولة بتنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.