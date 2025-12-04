الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

ريمونتادا، منتخب فلسطين يخطف تعادلا قاتلا من تونس 2/2 في كأس العرب

خطف منتخب فلسطين تعادلا قاتلا ومثيرا أمام منتخب تونس بنتيجة 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 في قطر، على ملعب لوسيل.

سجل عمر العيوني وفراس شواط هدفي منتخب تونس في الدقيقتين 16 و51، بينما أحرز حامد حمدان وزيد قنبر هدفي فلسطين في الدقيقتين 61 و85.

وكان منتخب تونس قد خسر الجولة الأولى من كأس العرب 2025 أمام سوريا 0/1، بينما فاز منتخب فلسطين على المستضيف قطر 0/1.

تشكيل منتخب تونس أمام فلسطين

وجاء تشكيل منتخب تونس بقيادة مدربه سامي الطرابلسي أمام فلسطين:

أيمن دحمان  - علي معلول - حمزة الجلاصي - ياسين مرياح - محمد بن علي  - فرجاني ساسي - حسام تقا - إسماعيل الغربي - محمد علي بن رمضان - عمر العيوني - فراس شواط.

تشكيل منتخب فلسطين ضد تونس

وضم تشكيل منتخب فلسطين ضد تونس بقيادة مدربه إيهاب أبوجزر:

حراسة المرمى: رامي حمادة
خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - مصعب البطاط - وجدي نبهان
خط الوسط: حامد حمدان - عميد محاجنة - إيميليو سابا - عميد صوافطة
خط الهجوم: زيد القنبر- خالد النبريص

ترتيب المجموعة الأولي في كأس العرب

1- فلسطين 4 نقاط (مباراتان)
2- سوريا 3 نقاط (مباراة واحدة)
3- تونس نقطة واحدة (مباراتان) 
4- قطر دون نقاط (مباراة)

