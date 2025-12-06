كأس العرب، مصر تتعادل مع الإمارات 1-1 ويتأجل حسم التأهل للجولة الأخيرة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

تعادل منتخب مصر، مع نظيره الإمارات، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

أهداف مباراة مصر والإمارات

سجل كايو لوكاس الهدف الأول لـ الإمارات في شباك منتخب مصر بالدقيقة 61، فيما تعادل مروان حمدي في الدقيقة 85 من رأسية مميزة.

تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات في كأس العرب

ودخل منتخب مصر مباراته أمام الإمارات في كأس العرب بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد بسام.

الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - ياسين مرعي - أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - غنام محمد.

الهجوم: إسلام عيسى - مصطفى سعد ميسي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ محمد شريف (10).

تشكيل الإمارات أمام مصر

في حراسة المرمى: حمد المقبالي.

في خط الدفاع: روبن فيليب - لوكاس بيمينتا - ساشا إيفيكوفيتش - علاء الدين زهير.

في خط الوسط: يحيى نادر - ماركوس ميلوني - لوان بيريرا - لوكاس خيمينيز.

في خط الهجوم: يحيى الغساني - برونو أوليفيرا.

ماذا فعل منتخبا مصر والإمارات في الجولة الأولى ؟

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 6 نقاط

الثاني: مصر - نقطتين

الإمارات - نقطة

الكويت - نقطة

