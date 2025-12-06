أخبار الرياضة اليوم: حسن شحاتة يجري جراحة لمدة 13 ساعة.. فيفا يعلن مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026.. وبنتايك يعقد قرانه على ابنة عضو مجلس الزمالك

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بالوقت القاتل أمام مضيفه ليدز يونايتد 3/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

حقق فريق الأهلي لكرة القدم سيدات فوزا كبيرا على نظيره الزمالك بنتيجة 5-0، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد جميع مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعد القرعة التي أقيمت أمس الجمعة.

تعادل منتخب مصر، مع نظيره الإمارات، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

الدوري المصري، تعادل فريقا بيراميدز وبتروجت إيجابيا بهدفين لكل فريق على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، انتقادات لإدارة النادي، مؤكدا حزنه الشديد مما يحدث داخل أروقة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

طمأن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجماهير المصرية على الحالة الصحية لـ حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية بعد إجرائه عملية جراحية اليوم السبت.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، عن مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يحتفل محمود بنتايك نجم الزمالك بعقد قرانه يوم 21 ديسمبر الجاري على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي.

