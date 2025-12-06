السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: حسن شحاتة يجري جراحة لمدة 13 ساعة.. فيفا يعلن مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026.. وبنتايك يعقد قرانه على ابنة عضو مجلس الزمالك

حسن شحاتة
حسن شحاتة
18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بالوقت القاتل أمام مضيفه ليدز يونايتد 3/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم  2025-2026.

الأهلي يسحق الزمالك بخماسية نظيفة في الدوري الممتاز للسيدات

حقق فريق الأهلي لكرة القدم سيدات فوزا كبيرا على نظيره الزمالك بنتيجة 5-0، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

فيفا يعلن مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2202

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد جميع مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعد القرعة التي أقيمت أمس الجمعة.

كأس العرب، مصر تتعادل مع الإمارات 1-1 ويتأجل حسم التأهل للجولة الأخيرة (فيديو وصور)

تعادل منتخب مصر، مع نظيره الإمارات، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

رد فعل محمد صلاح بعد تعادل ليفربول أمام ليدز في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل أمام نظيره ليدز يونايتد، بثلاثية لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آيلاند رود، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

بتروجت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري بالتعادل 2/2 (صور)

الدوري المصري، تعادل فريقا بيراميدز وبتروجت إيجابيا بهدفين لكل فريق على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

شيكابالا يطالب مجلس الزمالك بالرحيل: نمر بأسوأ فتراتنا على الإطلاق

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، انتقادات لإدارة النادي، مؤكدا حزنه الشديد مما يحدث داخل أروقة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

بعد إجرائه جراحة استغرقت 13 ساعة، أحمد سليمان يطمئن الجماهير على حالة حسن شحاتة

طمأن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجماهير المصرية على الحالة الصحية لـ حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية بعد إجرائه عملية جراحية اليوم السبت.

رسميًا، فيفا يعلن مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، عن مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بعد البدء في إجراءات فسخ عقده، بنتايك يعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان

يحتفل محمود بنتايك نجم الزمالك بعقد قرانه يوم 21 ديسمبر الجاري على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الرياضة اخبار الرياضة اليوم فيفا كاس العالم 2026 بتروجت بيراميدز محمد صلا

مواد متعلقة

كأس العرب، مصر تتعادل مع الإمارات 1-1 ويتأجل حسم التأهل للجولة الأخيرة (فيديو وصور)

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

منتخب مصر يبحث عن هدف التعادل أمام الإمارات بعد 75 دقيقة (فيديو وصور)

كأس العرب، كايو لوكاس يسجل الهدف الأول لـ الإمارات في شباك منتخب مصر

كأس العرب، منتخب مصر يتعادل مع الإمارات سلبيا في الشوط الأول (صور)

كأس العرب، منتخب مصر يبحث عن الهدف الأول أمام الإمارات بعد 30 دقيقة

رغم الإصابة، كريم فؤاد يدعم منتخب مصر من المدرجات أمام الإمارات

كأس العرب، تعادل سلبي بين مصر والإمارات بعد مرور 15 دقيقة

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأسود بالمنام وعلاقته بالنجاح في الدراسة والعمل

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads