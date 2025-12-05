التاريخ يعيد نفسه.. ذكريات موقعة المكسيك وجنوب إفريقيا بكأس العالم 2010(فيديو)

18 حجم الخط

قرعة كأس العالم 2026، أعادت قرعة كأس العالم 2026 إلى الأذهان واحدة من أشهر مباريات الافتتاح في تاريخ المونديال، بعدما أوقعت المنتخبين المكسيكي وجنوب إفريقيا وجها لوجه مرة أخرى في المباراة الافتتاحية، المقرر إقامتها يوم 11 يونيو المقبل على ملعب أزتيكا.

التاريخ يعيد نفسه، إذ سبق للمنتخبين أن التقيا في افتتاح كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، في مباراة ما زالت محفوظة في ذاكرة الجماهير حول العالم، بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في أجواء احتفالية مبهرة.

ذكريات افتتاح مونديال 2010

شهدت مباراة الافتتاح قبل 15 عامًا لحظة تاريخية حين أطلق سيفيوي شابالالا هدفا صاروخيا لجنوب إفريقيا، أصبح واحدا من أشهر أهداف كأس العالم، ثم تمكن المدافع المخضرم رافاييل ماركيز من تسجيل هدف التعادل للمكسيك.

وأقيمت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم 2026 والمقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

مجموعات كأس العالم 2026

المجموعة الأولي: المكسيك ـ كوريا الجنوبية ـ جنوب إفريقيا ـ الفائز من الملحق الأوروبي D

المجموعة الثانية: كندا ـ سويسرا ـ قطر ـ الفائز من الملحق الأوروبي A

المجموعة الثالثة: البرازيل ـ المغرب ـ اسكتلندا ـ هايتي

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية ـ إستراليا ـ باراجواي ـ الفائز من الملحق الأوروبي C

المجموعة الخامسة: ألمانيا ـ الأكوادور ـ كوت ديفوار ـ الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا ـ اليابان ـ تونس ـ الفائز من الملحق الأوروبي B

المجموعة السابعة: بلجيكا ـ إيران ـ مصر ـ نيوزيلاندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا ـ الأوروجواي ـ السعودية ـ كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا ـ السنغال ـ النرويج ـ الفائز من العراق والفريق المتأهل من مباراة بوليفيا وسورينام

المجموعة العاشرة: الأرجنتين ـ النمسا ـ الجزائر ـ الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال ـ كولومبيا ـ أوزباكستان ـ الفائز من مباراة الكونغو والفريق المتأهل من مباراة جامايكا وكاليدونيا

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا ـ كرواتيا ـ بنما ـ غانا

تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها

بينما ستُحدد القرعة النهائية تفاصيل المواجهات في مرحلة المجموعات، إلا أن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب سيتم نشرها يوم السبت 6 ديسمبر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.