الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التاريخ يعيد نفسه.. ذكريات موقعة المكسيك وجنوب إفريقيا بكأس العالم 2010(فيديو)

المكسيك وجنوب إفريقيا
المكسيك وجنوب إفريقيا بكأس العالم 2010
18 حجم الخط

قرعة كأس العالم 2026، أعادت قرعة كأس العالم 2026 إلى الأذهان واحدة من أشهر مباريات الافتتاح في تاريخ المونديال، بعدما أوقعت المنتخبين المكسيكي وجنوب إفريقيا وجها لوجه مرة أخرى في المباراة الافتتاحية، المقرر إقامتها يوم 11 يونيو المقبل على ملعب أزتيكا.

التاريخ يعيد نفسه، إذ سبق للمنتخبين أن التقيا في افتتاح كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، في مباراة ما زالت محفوظة في ذاكرة الجماهير حول العالم، بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في أجواء احتفالية مبهرة.

ذكريات افتتاح مونديال 2010 

شهدت مباراة الافتتاح قبل 15 عامًا لحظة تاريخية حين أطلق سيفيوي شابالالا هدفا صاروخيا لجنوب إفريقيا، أصبح واحدا من أشهر أهداف كأس العالم، ثم تمكن المدافع المخضرم رافاييل ماركيز من تسجيل هدف التعادل للمكسيك. 

وأقيمت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم 2026 والمقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

مجموعات كأس العالم 2026

المجموعة الأولي: المكسيك ـ  كوريا الجنوبية ـ  جنوب إفريقيا  ـ الفائز من الملحق الأوروبي D

المجموعة الثانية:   كندا  ـ  سويسرا  ـ  قطر  ـ  الفائز من الملحق الأوروبي A

المجموعة الثالثة:  البرازيل ـ المغرب  ـ اسكتلندا ـ هايتي 

المجموعة الرابعة:  الولايات المتحدة الأمريكية ـ  إستراليا  ـ باراجواي  ـ الفائز من الملحق الأوروبي C

المجموعة الخامسة:   ألمانيا ـ   الأكوادور ـ  كوت ديفوار  ـ الإكوادور

المجموعة السادسة:  هولندا  ـ اليابان  ـ  تونس  ـ الفائز من الملحق الأوروبي B

المجموعة السابعة:  بلجيكا  ـ  إيران  ـ  مصر ـ  نيوزيلاندا 

المجموعة الثامنة:  إسبانيا  ـ الأوروجواي   ـ السعودية  ـ كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا ـ  السنغال  ـ النرويج  ـ الفائز من العراق والفريق المتأهل من مباراة بوليفيا وسورينام 

المجموعة العاشرة:  الأرجنتين ـ النمسا  ـ  الجزائر ـ الأردن 

المجموعة الحادية عشرة:  البرتغال  ـ كولومبيا  ـ أوزباكستان ـ  الفائز من مباراة الكونغو والفريق المتأهل من مباراة جامايكا وكاليدونيا

المجموعة  الثانية عشرة:  إنجلترا ـ  كرواتيا  ـ بنما  ـ غانا 

تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها

بينما ستُحدد القرعة النهائية تفاصيل المواجهات في مرحلة المجموعات، إلا أن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب سيتم نشرها يوم السبت 6 ديسمبر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم 2026 قرعة كأس العالم 2026 الولايات المتحده الامريكيه كأس العالم 2010 جنوب أفريقيا المكسيك

مواد متعلقة

مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026

مواجهات قوية للفراعنة، منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026

يستضيفها الأهلي، افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات في نسختها الـ29

الجارحي: تنظيم الأهلي لبطولة إفريقيا لكرة السلة «سيدات» يعكس ثقة كاف في مصر

تشكيل المنتخب السعودي أمام نظيره جزر القمر في كأس العرب

الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح ترامب جائزة "فيفا" للسلام في نسختها الأولى

ترامب قبل انطلاق قرعة كأس العالم 2026: فيفا قدم عملا استثنائيا وجاهزون للبطولة

رئيس فيفا كلمة السر، رينارد يغادر معسكر السعودية خلال كأس العرب

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026

مواجهات قوية للفراعنة، منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

فيفا تحتفي بمدرب الأرجنتين قبل قرعة المونديال: صديق قديم

انتخابات النواب 2025، أبرز مفاجآت الحصر العددي في الـ 19 دائرة الملغاة

يرجح ارتباطها بالأسرة المختفية بأسيوط، انتشال جثمان طفلة مجهولة الهوية من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق خاص من وزير الأوقاف على دعاء والدة "أشرف سيف" بعد تألقه في دولة التلاوة (فيديو)

بحضور وزير الأوقاف، الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

ما حكم ارتداء طرحة شفافة تظهر لون الشعر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads