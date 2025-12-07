كمال درويش يهاجم شيكابالا: معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم على مجلس الزمالك

18 حجم الخط

انتقد كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق السابق.

كمال درويش يهاجم شيكابالا

وقال درويش في تصريحات إذاعية: "شيكابالا معندوش القدرة على التفكير في إدارة المؤسسات، شيكابالا هو أسطورة ولاعب كرة، ولكن ليس لديه أي خبرات إدارية واقتصادية في الأندية الكبرى مثل نادي الزمالك، لابد من تكاتف الجميع حول الزمالك لعودة الأرض أو إيجاد أرض بديلة".

شيكابالا يطالب مجلس الزمالك بالرحيل: نمر بأسوأ فتراتنا على الإطلاق

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، وجه انتقادات لإدارة النادي، مؤكدا حزنه الشديد مما يحدث داخل أروقة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال شيكابالا في تصريحات على قناة "إم بي سي مصر 2" خلال الاستديو التحليلي قبل مباراة مصر والإمارات في كأس العرب: “منذ يومين وأنا حزين على ما يحدث في الزمالك، لا يليق أن نترك النادي بهذا الشكل، ونمر بأسوأ فترات النادي على الإطلاق”.

واضاف شيكابالا: "أطالب مجلس الإدارة بالرحيل والاستقالة حال عدم قدرتهم على تلبية طلبات الزمالك وجماهيره، أكثر مجلس حصل على دعم جماهيري هو المجلس الحالي، ولكن الأمر أصبح صعبًا للغاية".

