رياضة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

وست هام
وست هام
الدوري الإنجليزي، تعادل وست هام مع نظيره برايتون بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل وست هام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: ألفوس أريولا.

في خط الدفاع: مافروبانوس - توديبو - ماكس كيلمان.

في خط الوسط: وان بيساكا - جويدو رودريجيز - لوكاس باكيتا - مالك ضيوف.

في خط الهجوم: سامرفيل - جارود بوين - ماتيوس فيرنانديز.

 

تشكيل برايتون ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: كاديوغلو - لويس دانك - فان هيكي - ماتس ويفر.

في خط الوسط: دييجو جوميز - كارلوس بايبا - جورجينيو روتر.

في خط الهجوم: دي كوريبر - يانكوبا مينتيه - داني ويلبيك

فيما واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.

كأس العرب، مصر تتعادل مع الإمارات 1-1 ويتأجل حسم التأهل للجولة الأخيرة (فيديو وصور)

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون ضد وست هام

1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 31 نقطة
3- أستون فيلا 30 نقطة
4- تشيلسي 25 نقطة
5- إيفرتون 24 نقطة
6- كريستال بالاس 23 نقطة 
7- سندرلاند 23 نقطة 
8- ليفربول 23 نقطة
9- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
10- برايتون 22 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
12- مانشستر يونايتد 22 نقطة
13- بورنموث 20 نقطة
14- برينتفورد 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- ليدز يونايتد 15 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
 

