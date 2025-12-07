شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل وست هام مع نظيره برايتون بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل وست هام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: ألفوس أريولا.

في خط الدفاع: مافروبانوس - توديبو - ماكس كيلمان.

في خط الوسط: وان بيساكا - جويدو رودريجيز - لوكاس باكيتا - مالك ضيوف.

في خط الهجوم: سامرفيل - جارود بوين - ماتيوس فيرنانديز.

تشكيل برايتون ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: كاديوغلو - لويس دانك - فان هيكي - ماتس ويفر.

في خط الوسط: دييجو جوميز - كارلوس بايبا - جورجينيو روتر.

في خط الهجوم: دي كوريبر - يانكوبا مينتيه - داني ويلبيك

فيما واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون ضد وست هام

1- آرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 31 نقطة

3- أستون فيلا 30 نقطة

4- تشيلسي 25 نقطة

5- إيفرتون 24 نقطة

6- كريستال بالاس 23 نقطة

7- سندرلاند 23 نقطة

8- ليفربول 23 نقطة

9- توتنهام هوتسبير 22 نقطة

10- برايتون 22 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة

12- مانشستر يونايتد 22 نقطة

13- بورنموث 20 نقطة

14- برينتفورد 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- ليدز يونايتد 15 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

18- وست هام 12 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.