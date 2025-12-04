العثور على جثمان ثالث للأسرة المفقودة أبرزها، 3 حوادث تسيطر على أحاديث الشارع بالمنيا اليوم

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا، اليوم الخميس، سلسلة من الحوادث المتفرقة، شغلت اهتمام الأهالي ووسائل الإعلام، بداية من تطورات قضية الأسرة المختفية التي عُثر على ثلاثة من أفرادها في ترعة الإبراهيمية، مرورًا بحادث تصادم أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وصولًا للعثور على جثة مجهولة داخل مقابر زاوية سلطان، وتواصل الأجهزة الأمنية في المنيا جهودها لكشف ملابسات هذه الوقائع.

تطورات جديدة في واقعة الأسرة المفقودة بأسيوط بترعة الإبراهيمية في المنيا

كشفت التحريات هوية الجثمان الذي انتُشل اليوم من ترعة الإبراهيمية في مركز بني مزار بالمنيا وتبيّن أنه أحد أبناء محمد رشاد، الذي اختفى مع أولاده الأربعة قبل أيام.

وكانت قوات الإنقاذ قد عثرت سابقًا على جثمان ابنته في سمالوط، ثم جثمان الأب بأبوقرقاص جنوب المنيا ، ليُعثر اليوم على أحد الأبناء الثلاثة المتبقين، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن الطفلين الآخرين وسط حالة واسعة من القلق بين الأهالي.

وفاة شخص وإصابة 10 في حادث تصادم بالطريق الزراعي في المنيا

شهد الطريق الزراعي قرب كمين ملاطية بمغاغة حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، فيما أودعت الجثة بالمشرحة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة مجهولة داخل مقابر زاوية سلطان بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مجهول الهوية خلف ضريح القرطبي داخل مقابر زاوية سلطان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لعرضه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتحرر محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

