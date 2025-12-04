الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

العثور على جثمان ثالث، تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء أسرة أسيوط

أسرة أسيوط المفقودة،
أسرة أسيوط المفقودة، فيتو
عثرت قوات الإنقاذ النهري، اليوم، على جثمان أحد أبناء أسرة محافظة أسيوط داخل ترعة الإبراهيمية بـ مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، ليكون ثالث ضحايا الأسرة الذين تم العثور عليهم خلال 48 ساعة.

أسرة أسيوط المفقودة 
أسرة أسيوط المفقودة 

وكشفت التحريات الأولية هوية الجثمان المنتشل، وتبين أنه أحد أبناء محمد رشاد، الذي خرج من منزله في قرية ديروط بأسيوط بصحبة أولاده الأربعة قبل عدة أيام، قبل أن تختفي الأسرة بالكامل في ظروف غامضة.

العثور على جثمان ثالث من الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا.. والبحث عن طفلين ما زالا مختفيين

صراخ لم يسمعه أحد، جريمة قتل هزت قرية المحرص في المنيا

جهود مكثفة لكشف لغز اختفاء أفراد أسرة كاملة بين أسيوط والمنيا، العثور على جثتي الأب وابنته في ترعة الإبراهيمية بالمنيا، واستمرار البحث عن ثلاثة من أطفاله المفقودين

وخلال الأيام الماضية، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفلة من ترعة الإبراهيمية في مركز سمالوط شمال المنيا، ثم العثور على جثمان الأب في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، ليتم اليوم العثور على جثمان ثالث في بني مزار، بينما لا يزال طفلان في عداد المفقودين.

 جثمان ثالث من الأسرة المفقودة في ترعة الإبراهيمية
 جثمان ثالث من الأسرة المفقودة في ترعة الإبراهيمية

وتكثف الأجهزة الأمنية في المنيا ومحافظة أسيوط جهودها للبحث عن الطفلين المفقودين على امتداد ترعة الإبراهيمية، وسط حالة من الحزن والترقب بين الأهالي. 

وتم نقل الجثامين إلى المشارح لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما حررت أجهزة الأمن محاضر رسمية بالوقائع، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

وتتابع الجهات المختصة عمليات التمشيط على امتداد مجرى ترعة الإبراهيمية أملًا في الوصول إلى باقي أفراد الأسرة المفقودة.

