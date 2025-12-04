العثور على جثمان ثالث، تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء أسرة أسيوط

18 حجم الخط

عثرت قوات الإنقاذ النهري، اليوم، على جثمان أحد أبناء أسرة محافظة أسيوط داخل ترعة الإبراهيمية بـ مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، ليكون ثالث ضحايا الأسرة الذين تم العثور عليهم خلال 48 ساعة.

أسرة أسيوط المفقودة

وكشفت التحريات الأولية هوية الجثمان المنتشل، وتبين أنه أحد أبناء محمد رشاد، الذي خرج من منزله في قرية ديروط بأسيوط بصحبة أولاده الأربعة قبل عدة أيام، قبل أن تختفي الأسرة بالكامل في ظروف غامضة.

العثور على جثمان ثالث من الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا.. والبحث عن طفلين ما زالا مختفيين

وخلال الأيام الماضية، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفلة من ترعة الإبراهيمية في مركز سمالوط شمال المنيا، ثم العثور على جثمان الأب في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، ليتم اليوم العثور على جثمان ثالث في بني مزار، بينما لا يزال طفلان في عداد المفقودين.

جثمان ثالث من الأسرة المفقودة في ترعة الإبراهيمية

وتكثف الأجهزة الأمنية في المنيا ومحافظة أسيوط جهودها للبحث عن الطفلين المفقودين على امتداد ترعة الإبراهيمية، وسط حالة من الحزن والترقب بين الأهالي.

وتم نقل الجثامين إلى المشارح لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما حررت أجهزة الأمن محاضر رسمية بالوقائع، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

وتتابع الجهات المختصة عمليات التمشيط على امتداد مجرى ترعة الإبراهيمية أملًا في الوصول إلى باقي أفراد الأسرة المفقودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.