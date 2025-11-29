السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

حادثان متتاليان بالمنيا
حادثان متتاليان بالمنيا
18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الماضية حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ومصرع عامل.

إصابة أسرة في تسريب غاز في المنيا 

ففي مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا أُصيب أربعة أفراد في المنيا إثر تسرب غاز داخل شقتهم، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة المنيا العامة 

مصرع عامل في ملوي 

وفي واقعة أخرى بمركز ملوي جنوب المحافظة، لقي عامل يبلغ من العمر 44 عامًا مصرعه بعد سقوطه في بيارة صرف صحي، إذ تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية فور الإخطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أ صيب أربعة أفراد في المنيا العامة ملوي حوادث المنيا حوادث الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم

مواد متعلقة

صراخ لم يسمعه أحد، جريمة قتل هزت قرية المحرص في المنيا

تفاصيل العثور على جثة ربة منزل متوفاة في ظروف غامضة بالمنيا

الحماية المدنية تسيطر على حريق في محول كهربائي بالمنيا

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

حادثان مأساويان في المنيا، شخص يطلق النار على طليقته ومصرع شاب صدمه قطار

جامعة المنيا عن اتهامات خريجة لعضو هيئة تدريس: لا معلومات رسمية ونحتفظ بحقنا القانوني

إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

إصابة 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

يوفنتوس يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي بفوز مثير أمام كالياري

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

من القرآن والسنة، ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف

ليلة صوت القرآن، الحلقة السادسة من “دولة التلاوة”(بث مباشر)

المزيد
الجريدة الرسمية