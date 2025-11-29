مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الماضية حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ومصرع عامل.

إصابة أسرة في تسريب غاز في المنيا

ففي مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا أُصيب أربعة أفراد في المنيا إثر تسرب غاز داخل شقتهم، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة المنيا العامة

مصرع عامل في ملوي

وفي واقعة أخرى بمركز ملوي جنوب المحافظة، لقي عامل يبلغ من العمر 44 عامًا مصرعه بعد سقوطه في بيارة صرف صحي، إذ تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية فور الإخطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

