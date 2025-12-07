مصرع شخص وإصابة 8 في حادثي تصادم بالمنيا

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا حادثين منفصلين أسفرا عن وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين بينهم طلاب، حيث وقع الحادث الأول بطريق فرعي في قرية دمشير التابعة لـ مركز المنيا بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بدراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة ونقله إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الامنية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الشرطة إلى الموقع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة.

وفاة شخص وإصابة ثمانية بينهم طلاب

كما شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا حادثا ثانيا إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل مركز سمالوط شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم عدد من الطلاب، وهم: محمد شعبان عبد الغني 14 عاما، ومحمد عادل سعد 14 عاما، ومحمود محمد عبد الهادي 12 عاما، ويوسف عادل سعد 13 عاما.

كما أصيب محمد أحمد عبد الحميد 14 عاما، وعبد اللطيف عبد الجواد عبد اللطيف 13 عاما وأحمد عبد الجواد علي 13 عاما، وأحمد خميس محمد 25 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز مغاغة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

