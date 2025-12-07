الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 8 في حادثي تصادم بالمنيا

حادثتا تصادم وانقلاب
حادثتا تصادم وانقلاب في المنيا
18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا حادثين منفصلين أسفرا عن وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين بينهم طلاب، حيث وقع الحادث الأول بطريق فرعي في قرية دمشير التابعة لـ مركز المنيا بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بدراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة ونقله إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.  

وكانت الأجهزة الامنية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الشرطة إلى الموقع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة. 

وفاة شخص وإصابة ثمانية بينهم طلاب 

كما شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا حادثا ثانيا إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل مركز سمالوط شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم عدد من الطلاب، وهم: محمد شعبان عبد الغني 14 عاما، ومحمد عادل سعد 14 عاما، ومحمود محمد عبد الهادي 12 عاما، ويوسف عادل سعد 13 عاما. 

كما أصيب محمد أحمد عبد الحميد 14 عاما، وعبد اللطيف عبد الجواد عبد اللطيف 13 عاما وأحمد عبد الجواد علي 13 عاما، وأحمد خميس محمد 25 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز مغاغة. 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم

مواد متعلقة

يرجح ارتباطها بالأسرة المختفية بأسيوط، انتشال جثمان طفلة مجهولة الهوية من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

18 سنة وخاتمة موجعة، كيف انتهت حكاية عروس المنيا بعد أشهر من الزواج؟

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

العثور على جثمان ثالث للأسرة المفقودة أبرزها، 3 حوادث تسيطر على أحاديث الشارع بالمنيا اليوم

العثور على جثمان ثالث، تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء أسرة أسيوط

العثور على جثمان مجهول الهوية داخل ترعة الإبراهيمية بالمنيا

جهود مكثفة لكشف لغز اختفاء أفراد أسرة كاملة بين أسيوط والمنيا، العثور على جثتي الأب وابنته في ترعة الإبراهيمية بالمنيا، واستمرار البحث عن ثلاثة من أطفاله المفقودين

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

ليلة القبض على أحمد رفعت

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads