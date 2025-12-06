السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

عاكس صديقة شقيقته.. طالب يتنقم من زميله فى دار السلام بتمزيق جسده

كشف ملابسات اعتداء طالب على زميله بدار السلام
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة اعتداء طالب على آخر، وإصابته بجروح بمنطقة دار السلام.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من طالب مقيم بالمنطقة، مصاب بجروح وكسور، أكد خلاله أن أحد الطلاب اعتدى عليه بالضرب وأحدث إصابته. 

وتحركت فرق البحث لفحص الواقعة، وتم تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه طالب يقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلاف تطور بسبب سابقة اعتداء المجني عليه على شقيقته، حين نهرته لاعتراضها على معاكسته لصديقتها، ما أدى إلى وقوع مشادة انتهت بالاعتداء.

أُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

