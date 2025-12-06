ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في شحن المحافظ الإلكترونية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط متهم بالقاهرة بعد اتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.

تفاصيل الواقعة

وردت بلاغات من متضررين، من بينهم صاحب محل أجهزة كهربائية، أفادوا بأن المتهم أوهمهم بالاستثمار في إحدى شركات الدفع الإلكتروني مقابل أرباح مالية يومية، لكنه لم يفِ بالتزاماته واستولى على أموالهم ثم أغلق هاتفه.

ضبط المتهم والمضبوطات

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم، له معلومات جنائية، وبحوزته 4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي وبطاقتي دفع إلكترونية. وأقر بارتكاب 3 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.