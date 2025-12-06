السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في شحن المحافظ الإلكترونية

القبض على متهم بالنصب
القبض على متهم بالنصب على المواطنين
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط متهم بالقاهرة بعد اتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.

تفاصيل الواقعة

وردت بلاغات من متضررين، من بينهم صاحب محل أجهزة كهربائية، أفادوا بأن المتهم أوهمهم بالاستثمار في إحدى شركات الدفع الإلكتروني مقابل أرباح مالية يومية، لكنه لم يفِ بالتزاماته واستولى على أموالهم ثم أغلق هاتفه.

ضبط المتهم والمضبوطات 

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم، له معلومات جنائية، وبحوزته 4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي وبطاقتي دفع إلكترونية. وأقر بارتكاب 3 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب الالكترونى شحن المحافظ الإلكترونية التحويلات المالية القاهرة استثمار وهمي الامن العام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط بؤر لتجارة المخدرات والأسلحة بعد مداهمات أمنية

سقوط حمولة سيارة نقل على 3 أشخاص بالبساتين وإصابتهم

إجراءات مشددة لضبط تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي 2025، وهذه غرامات التأخير

حالة الطرق اليوم، تعرف على حركة المرور بالطرق السريعة ومحاور وميادين القاهرة والجيزة

بدءا من اليوم، الداخلية تطلق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية ضمن منظومة "مرور بلا أوراق"

تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads