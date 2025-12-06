السبت 06 ديسمبر 2025
المؤبد لـ 4 أشخاص بتهمة الاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

كما قضت بالسجن المشدد لمدة عام للمتهمين السادس والسابع، وبالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الخامس وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وبأمانة سر إيهاب سليمان.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية


كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: محمد.ر.ا (33 سنة – عامل – مقيم الشلقان، عمر.ع.ع (20 سنة – عامل – مقيم عزبة شلقان، محمود.ك.م (32 سنة – عامل – مقيم شلقان، محمد.ل.ا 29 سنة – عامل – مقيم شلقان، حسين.ع.ر 31 سنة – عامل – مقيم شلقان، 
إسلام.ر 22 سنة – عامل – مقيم شلقان، شكري.ع.م (43 سنة – عامل – مقيم شلقان وذلك في القضية رقم 231 لسنة 2025 القناطر الخيرية والمقيدة برقم 634 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.


وأسندت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع، أنهم في 4 يناير 2025 أحرزوا جوهرًا مخدرًا «الهيروين» بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إضافة إلى حيازتهم بندقية خرطوش غير مششخنة دون ترخيص.كما نسبت إليهم حيازة فردين خرطوش و6 طلقات دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأسندت النيابة للمتهمين من الخامس حتى السابع إحراز جوهر مخدر «هيروين» بقصد التعاطي، إضافة إلى إحراز المتهمين السادس والسابع لمخدر «الحشيش» بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

الاتجار فى الهيروين المحاكمة الجنائية القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جنايات شبرا الخيمة مركز شرطة القناطر الخيرية

