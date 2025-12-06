السبت 06 ديسمبر 2025
محافظات

بنها الأولى محليا بمعيار الطاقة وضمن أفضل ثلاث جامعات بإفريقيا

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقدم جامعة بنها بترتيبها الإقليمي ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر وأفريقيا، وفقًا للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك UI GreenMetric لعام 2025 حيث احتلت الجامعة الترتيب الثالث محليا وأفريقيا، وصنفت من أفضل 500 جامعة عالميا لتحتل الترتيب 263 ضمن 1,745 جامعة حول العالم من 95 دولة، بزيادة 268 جامعة و10 دول شاركت هذا العام بذلك التصنيف.

 

جامعة بنها تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2025

انطلاق معرض "صنع في هندسة بنها" الاثنين المقبل

وأشار رئيس جامعة بنها  أن تصنيف جرين متريك يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقًا لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأضافت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة  بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الجامعة قد حافظت على ترتيبها محليا بالمركز الأول بمعيار الطاقة وتغير المناخ، كما جاءت بالمركز الأول محليا بمعيار المياه، موضحه ان التصنيف يشتمل على ستة معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هي البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية.

يذكر انه قد ظهرت 38 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة بهذا الإصدار لتصنيف الجامعات الخضراء، بزيادة جامعتين من الجامعات المصرية.

