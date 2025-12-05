الجمعة 05 ديسمبر 2025
انتخابات النواب 2025، مسيرة حاشدة لمرشح حماة وطن في دائرة بنها وكفر شكر

مرشحي الاعادة في بنها،فيتو
 تشهد دائرة بنها وكفر شكر حالة من الحراك الانتخابي المتصاعد مع اقتراب جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، المقررة في 17 و18 ديسمبر المقبل. 

ويتنافس على المقعد الفردي المهندس حازم عايش البلوي، مرشح حزب حماة الوطن، والمرشح المستقل هاني شحاتة.

ورغم الفارق الكبير في الأصوات الذي حققه عايش في الجولة الأولى، والذي يقترب من 9 آلاف صوت لصالحه، فإن الأجواء داخل الدائرة لا تزال تنافسية، حيث يسعى كل مرشح إلى حشد تأييد أكبر بين الناخبين قبل الحسم النهائي.

وشهدت قرى مركز ومدينة بنها مسيرة حاشدة للمرشح حازم عايش مرشح المقعد الفردي عن حماة وطن بدائرة بنها وكفر شكر طافت عددا من القرى انطلاقا من مسقط رأسه في دجوي مركز بنها في إطار التحركات الانتخابي الميدانية ودعوة المواطنين في المشاركة بالانتخابات خلال الأيام المقبلة.

شهدت المسيرة تفاعلًا كبيرًا من الأهالى وتبادل التحية والحديث عن أهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت واحتياجات الناخبين اليومية وأهم المشكلات التي يسعون لحلّها خلال الفترة المقبلة.

وأكد عايش خلال لقائه بالأهالي أن تواجده المستمر في الشارع هو جزء أساسي من رؤيته للعمل العام، موضحا أن برنامجه الانتخابي قائم على دعم الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية، إلى جانب تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع

وأضاف أنه حريص على أن تشمل جولاته الانتخابية جميع مناطق المحافظة دون استثناء، للاستماع لكل الأصوات، مشددا على أن التواصل المباشر مع المواطنين هو الطريق الحقيقي لصياغة حلول واقعية وفعّالة تعبر عن الناس وتلبي طموحاتهم.

ودعا مرشح حزب حماة الوطن الناخبين والأهالي الي المشاركة بفاعلية في الانتخابات القادمة والمقرر إجراؤها ضمن جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب يومي 17و 18 ديسمبر الجاري ضمن إعادة محافظات المرحلة الثانية لضمان تمثيل قوي وفاعل

 

في المقابل شارك العشرات من أهالي قري مركز كفرشكر في لقاء محدود عقد في ضيافة المخرج خالد يوسف بفيلته في قرية تصفا مركز كفرشكر لبحث دعم ومساندة المرشح المستقل هاني شحاته حيث عرض المرشح برنامجه الانتخابي مطالبا بدعمه حيث كان قد أعلن المخرج دعمه المرشح هاني شحاته في الانتخابات وفق دراسة موقفه في جولة الإعادة ومناقشة برنامجه الانتخابي.

