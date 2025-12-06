السبت 06 ديسمبر 2025
محافظات

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة سائق على الدائري في قليوب

 أمرت نيابة القليوبية بحبس ثلاثة عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة استيقاف سائق بالطريق الدائري بنطاق مركز قليوب، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بعملة أجنبية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط المتهمين.

 

 وكشفت التحقيقات  القليوبية أن مقطع الفيديو المتداول أظهر استيقاف السائق بشكل مفاجئ من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، حيث قاموا بانتحال صفة غير صحيحة والاستيلاء منه على مبالغ مالية.وبعد الفحص الأمني، تبيّن عدم وجود بلاغات مسبقة بالواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية المجني عليه، وهو سائق مقيم بمحافظة كفر الشيخ، الذي أكد أنه في 27 نوفمبر الماضي استوقفه المتهمون وغافلوه واستولوا على المبلغ.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية القليوبية  من ضبط الجناة، وتبين أنهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ويقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
 وعُثر بحوزتهم على طبنجة صوت و4 أجهزة لاسلكية هيكلية بلاستيكية، إضافة إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمبلغ المالي المستولى عليه.
وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو وتولت الجهات المعنية التحقيق.

