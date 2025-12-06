18 حجم الخط

أعلنت اللجنتان المشرفتان على انتخابات نقابتي المحامين الفرعيتين بشمال وجنوب القليوبية، الكشوف النهائية للمرشحين على مناصب النقيب والعضوية ومقعد الشباب، وذلك بعد تلقى الطعون والفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية وسط استعدادات انتخابية تشهد تنافسًا واسعًا بمستوييها الشمالي والجنوبي.

الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة المحامين بالقليوبية

وجاءت أسماء المرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية لشمال القليوبية، والبالغ عددهم 6 مرشحين، وهم: "أحمد داود محمد صالح وشهرته أحمد داود صالح، ومجدي عبد القادر إبراهيم حسين المهدي، وشهرته مجدي المهدي، والدكتور محمد جودة عبد العال عفيفي، وشهرته الدكتور محمد جودة عبد العال، ومحمد كامل محمد سالم فتح الله، وشهرته محمد الشبراوي، مصطفى السعداوي محمد السعداوي، وشهرته مصطفى السعداوي، وناصر فؤاد عبده الوكيل، وشهرته ناصر الوكيل".

كشوف المرشحين للعضوية على مستوى 5 محاكم جزئية

كما أعلنت اللجنة القليوبية كشوف المرشحين للعضوية على مستوى 5 محاكم جزئية، وهي محكمة بندر بنها الجزئية، ومحكمة شبين القناطر الجزئية، ومحكمة مركز بنها الجزئية، ومحكمة طوخ الجزئية، ومحكمة كفر شكر الجزئية، وجاءت أسماء المرشحين بمحكمة بندر بنها الجزئية: " إيهاب محمد إسماعيل محمد عيسي، وشهرته إيهاب عيسي، محمد إبراهيم عبد الفتاح عبد الفتاح النساج، وشهرته محمد إبراهيم النساج، محمد السيد عبد الحميد هيكل، وشهرته محمد هيكل، محمد حامد جودة عبد العال، وشهرته محمد حامد جودة، وليد إبراهيم مصيلحي إبراهيم داود، وشهرته وليد مصيلحي".

مرشحون بمحكمة شبين القناطر الجزئية القليوبية

أما عن محكمة شبين القناطر الجزئية القليوبية: "أحمد جمال فتحي عبد الفتاح خفاجي، وشهرته أحمد خفاجي، عبد المجيد سالم عبد السلام ريان، وشهرته عمرو ريان، عمرو محمد الحسيني أحمد، وشهرته عمرو الحوي، عيد محمد صلاح عيد، وشهرته عيد صلاح، محمد أحمد نجدي على سعد، وشهرته محمد سعد، محمد عبد الغفار عبد العظيم سويلم، وشهرته محمد حسيب، محمد عليوه محمد حسن الدغيدي وشهرته محمد الدغيدي".

وجاءت محكمة مركز بنها الجزئية: "زكريا سامي زكريا محمد، وشهرته زكريا سامي، عماد سمير شندي محمد، وشهرته عماد شندي، مدحت أحمد البدوي السيد العراقي، وشهرته مدحت العراقي"، وفي المقابل، محكمة طوخ الجزئية ضمت كلا من: "أحمد عبد النبي محمد عواد، وشهرته أحمد عواد، الهادي عطية السيد البطاوي، وشهرته الهادي البطاوي، عادل محمد شحات عزب الجابري، وشهرته عادل الجابري، مجاهد إسماعيل مجاهد محمد، محمد عبد الموجود عواد أحمد، وشهرته محمد عبد الموجود عواد، هدى حسن مصطفى حسن خضر، وشهرتها هدى خضر، وليد سعيد إبراهيم عبد الهادي شعت، وشهرته وليد شعت"، محكمة كفر شكر الجزئية: "حسنين حسن حسنين إبراهيم السنباطي، وشهرته حسنين السنباطي، محمد صابر عبد الصادق محمد، وشهرته محمد صابر الدميني، نادر أحمد فكري سالم إبراهيم، وشهرته نادر فكري".

منصب الشباب بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية

أما المرشحين على منصب الشباب بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية، فجاءت على النحو التالي: 'أحمد محمد سعيد محمد درويش، وشهرته أحمد سعيد، أحمد ممدوح أحمد عبد الرحمن أبو الخير، وشهرته أحمد ممدوح، السيد أحمد السيد الطوخي أبو باشا، وشهرته السيد أبو باشا، إنجي محمد محمد محمد سلامة، وشهرتها إنجي سلامة، سليمان إبراهيم صابر محمد أبو باشا، وشهرته سليمان أبو باشا، محمد عماد محمد سليمان البكش، وشهرته محمد عماد البكش، محمود عادل صلاح محمد عطية، وشهرته محمود عادل صلاح.

