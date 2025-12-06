لارا أبوسريع تحصد الميدالية الذهبية في كأس مصر للجمباز

18 حجم الخط

حصلت اللاعبة لارا محمد رفعت أبوسريع، لاعبة نادي سيتي كلوب والطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدارس الشبان للغات ببنها القليوبية، على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك تحت 14 سنة (آنسات).

أُقيمت البطولة على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط منافسات قوية ومشاركة واسعة من الأندية، وذلك تحت إشراف رئيس قطاع الأيروبيك بأندية سيتي كلوب، الدكتور عبدالله أشرف وحضور لاعبين من محافظة القليوبية وكافة المحافظات.

