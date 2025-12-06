السبت 06 ديسمبر 2025
لارا أبوسريع تحصد الميدالية الذهبية في كأس مصر للجمباز

 حصلت اللاعبة لارا محمد رفعت أبوسريع، لاعبة نادي سيتي كلوب والطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدارس الشبان للغات ببنها  القليوبية، على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك تحت 14 سنة (آنسات).

أُقيمت البطولة على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط منافسات قوية ومشاركة واسعة من الأندية، وذلك تحت إشراف رئيس قطاع الأيروبيك بأندية سيتي كلوب، الدكتور عبدالله أشرف وحضور لاعبين من محافظة القليوبية وكافة المحافظات.

الصالة المغطاة باستاد القاهرة الصالة المغطاه بإستاد القاهرة الدولي ستاد القاهرة الدولي كأس مصر للجمباز محافظة القليوبية

