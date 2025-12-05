بسبب لهو الأطفال، إصابة سيدة وأبنائها الـ 3 في مشاجرة بالقليوبية

18 حجم الخط

أصيبت سيدة وأبناؤها الثلاثة، أحدهم يعاني نزيفًا في المخ، فيما أُصيب الآخرون بجروح بفروة الرأس واليدين، إثر مشاجرة نشبت بمنطقة الخرقانية بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات على لهو الأطفال.

إصابة أم وأبنائها الثلاثة في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقناطر الخيرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية بوقوع مشاجرة ومصابين بالمنطقة.

بالفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين بسبب لهو طفل مع نجل جيرانهم، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الجناة على الأسرة باستخدام الشوم، ما أسفر عن إصابة الأم وأبنائها الثلاثة بإصابات خطيرة ومتفرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 36553 لسنة 2025 جنح القناطر الخيرية، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على طرفي المشاجرة، وجارٍ ملاحقة وضبط باقي المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.