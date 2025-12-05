الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب لهو الأطفال، إصابة سيدة وأبنائها الـ 3 في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

أصيبت سيدة وأبناؤها الثلاثة، أحدهم يعاني نزيفًا في المخ، فيما أُصيب الآخرون بجروح بفروة الرأس واليدين، إثر مشاجرة نشبت بمنطقة الخرقانية بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات على لهو الأطفال.

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

تجهيز عروسة وبناء منزل لسيدة.. أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

 

إصابة أم وأبنائها الثلاثة في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقناطر الخيرية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية بوقوع مشاجرة ومصابين بالمنطقة. 

 بالفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين بسبب لهو طفل مع نجل جيرانهم، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الجناة على الأسرة باستخدام الشوم، ما أسفر عن إصابة الأم وأبنائها الثلاثة بإصابات خطيرة ومتفرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 36553 لسنة 2025 جنح القناطر الخيرية، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على طرفي المشاجرة، وجارٍ ملاحقة وضبط باقي المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القناطر الخيرية القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

محافظ القليوبية يسلم 44 جهازا منزليا لعرائس من المواطنين الأولى بالرعاية

صحة القليوبية: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ترصد مشكلات إبصار لدى 17 ألف طالب

القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 27 مهندسًا للعمل بالوحدات

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

بدء توافد نجوم العالم على حفل قرعة كأس العالم 2026 (صور)

أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة (فيديو)

كيف يتصدى المصري الديمقراطي لمعركة زيادات الإيجارات الزراعية؟

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

وصول حسام وإبراهيم حسن لـ حفل سحب قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ بأمريكا

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

تشديدات أمنية قبل قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads