أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية حالة من الاستقرار خلال حركة تعاملات اليوم السبت، 6 ديسمبر 2025، على صعيد جميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

506 ريالات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

442 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

379 ريالا للبيع.

 

استقرت أسعار الذهب امس الجمعة بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5%. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4237.70 دولار للأونصة.

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم. 

