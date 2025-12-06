تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب طعنًا في الخصوص

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص طعنا بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، لجلسة يوم 2/2/2026، صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب طعنًا

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد.م.ا" 20 سنة -، و"محمود.م" 20 سنة، و"حسن.ر" وشهرته حسن السني، و"أسامة.ص.إ" وشهرته أسامة الحرز، في القضية رقم 12922 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3414 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 12/ 9 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه كريم بيومي ابراهيم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر وأسلحة بيضاء، وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء، وأطلقوا عيار ناري قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

