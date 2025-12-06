السبت 06 ديسمبر 2025
الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يخطف فوزا غاليا من آرسنال 2-1 في الدقيقة الأخيرة

خطف فريق أستون فيلا فوزا غاليا من نظيره آرسنال، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق ماتي كاش في الدقيقة 36، قبل أن يدرك أرسنالالتعادل عن طريق تروسارد في الدقيقة 52، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل بوينديا هدف الفوز.

تشكيل آرسنال أمام أستون فيلا


حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: وايت – تيمبر – هينكابي – كالافيوري

الوسط: زوبيمندي – رايس – أوديجارد

الهجوم: ساكا – إيز – ميرينو

تشكيل أستون فيلا أمام آرسنال 


الحارس: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: كاش – كونسا – توريس – ماتسين

الوسط: كامارا – أونانا – مكجين – تيليمانس – روجرز

الهجوم: واتكينز

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة فريق اليد أمام الأهلي

أحمد عبد الرؤوف يقرر تصعيد ناشئ جديد لمران الزمالك

ترتيب ارسنال وأستون فيلا 

ويتصدر ارسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثاني مؤقتا برصيد 30 نقطة.

