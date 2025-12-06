الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يخطف فوزا غاليا من آرسنال 2-1 في الدقيقة الأخيرة

18 حجم الخط

خطف فريق أستون فيلا فوزا غاليا من نظيره آرسنال، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق ماتي كاش في الدقيقة 36، قبل أن يدرك أرسنالالتعادل عن طريق تروسارد في الدقيقة 52، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل بوينديا هدف الفوز.

تشكيل آرسنال أمام أستون فيلا



حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: وايت – تيمبر – هينكابي – كالافيوري

الوسط: زوبيمندي – رايس – أوديجارد

الهجوم: ساكا – إيز – ميرينو

تشكيل أستون فيلا أمام آرسنال



الحارس: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: كاش – كونسا – توريس – ماتسين

الوسط: كامارا – أونانا – مكجين – تيليمانس – روجرز

الهجوم: واتكينز

ترتيب ارسنال وأستون فيلا

ويتصدر ارسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثاني مؤقتا برصيد 30 نقطة.

