لاتسيو يقصي ميلان ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

تأهل فريق لاتسيو إلى دور الـ8 ببطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على نظيره ميلان، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

أهداف مباراة لاتسيو وميلان

جاء هدف لاتسيو عن طريق زاكاني في الدقيقة 80 من رأسية مميزة.

تشكيل ميلان أمام لاتسيو في كأس إيطاليا

وبدأ ميلان كالتالي:

حراسة المرمي: مايك ماينان.

الدفاع: توموري – دي وينتر – بافلوفيتش.

الوسط: ساليمايكيرس – ريتشي – جاشاري – رابيوت – إستوبينان.

الهجوم: لوفتوس تشيك – لياو

تشكيل لاتسيو أمام ميلان في كأس إيطاليا

فيما بدأ لاتسيو كالتالي:

حارس المرمى: مانداس.

الدفاع: ماروسيتش – جيلا – رومانيولي – بيليجريني.

الوسط: جندوزي – فيتشينو – باسيتشخط.

الهجوم: إيساكسن – كاستيلانوس – زاكاني.

