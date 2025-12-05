الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاتسيو يقصي ميلان ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

ميلان ولاتسيو
ميلان ولاتسيو
18 حجم الخط

تأهل فريق لاتسيو إلى دور الـ8 ببطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على نظيره ميلان، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

أهداف مباراة لاتسيو وميلان

جاء هدف لاتسيو عن طريق زاكاني في الدقيقة 80 من رأسية مميزة.

تشكيل ميلان أمام لاتسيو في كأس إيطاليا

وبدأ ميلان كالتالي:

حراسة المرمي: مايك ماينان.

الدفاع: توموري – دي وينتر – بافلوفيتش.

الوسط: ساليمايكيرس – ريتشي – جاشاري – رابيوت – إستوبينان.

الهجوم: لوفتوس تشيك – لياو

وفاة السباح يوسف محمد تهز الأوساط الرياضية، اتهامات بالمنشطات وإهمال الإنقاذ ووالده يكشف الحقيقة

جمال الغندور يسترجع ذكرياته مع كأس العرب ويكشف مشاركته في 14 نسخة

تشكيل لاتسيو أمام ميلان في كأس إيطاليا

فيما بدأ لاتسيو كالتالي:

حارس المرمى:  مانداس.

الدفاع: ماروسيتش – جيلا – رومانيولي – بيليجريني.

الوسط: جندوزي – فيتشينو – باسيتشخط.

الهجوم: إيساكسن – كاستيلانوس – زاكاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاتسيو ميلان لاتسيو أمام ميلان كأس إيطاليا ميلان ولاتسيو

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

كريم حسن شحاتة يكشف تطورات حالة والده الصحية

أيمن يونس: حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية السبت المقبل

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

خالد الغندور يكشف أخر تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

رفع الحمل البدني في مران الزمالك استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

تصعيد 8 لاعبين لمران الزمالك استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

الزمالك يستأنف تدريباته، غياب 11 لاعبا ومشاركة أحمد حمدي رغم زواجه

الأكثر قراءة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

لاتسيو يقصي ميلان ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري من مطعم شهير بالغربية

كريم حسن شحاتة يكشف تطورات حالة والده الصحية

كيف أدارت أحزاب المعارضة معركة تحريك الشارع للمشاركة في انتخابات النواب 2025؟

السعودية والسودان وغزة وباقي القضايا الإقليمية.. وزير الخارجية يجيب عن شواغل المواطنين في حوار شامل مع الزميلة مجلة الأهرام العربي

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads