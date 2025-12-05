بنتايك وبيزيرا يطالبان الزمالك بمستحقاتهما المتأخرة

الجمعة 05 ديسمبر 2025
طالب البرازيلي خوان بيزيرا، والمغربي محمود بنتايك ثنائي الزمالك، مسئولي الأبيض بمستحقاتهما المتأخرة وسرعة صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت فيتو أن الثنائي حتى الآن، يرفض تقديم إنذار لنادي الزمالك تمهيدا لفسخ العقد من طرف واحد، احتراما لجمهور القلعة البيضاء، وحال استمرار عدم دفع المستحقات، سيضطر الثنائي لذلك.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

الزمالك
الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة 

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك   الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة   الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك   الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد   الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك   الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد  الجيش ببرج العرب.

