أحمد عبد الرؤوف يقرر تصعيد ناشئ جديد لمران الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد زياد مدحت لاعب وسط فريق مواليد 2007، خلال مران اليوم الجمعة، الذي على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكانت تدريبات الأمس شهدت تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين وهم، محمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق مواليد 2005، وهشام فؤاد مدافع فريق مواليد 2005 ويوسف الطباخ مدافع فريق مواليد 2009 ومحمد إبراهيم ظهير أيمن فريق مواليد 2005، وأنس وائل جناح هجومي فريق مواليد 2005، ويوسف وائل الفرنسي لاعب وسط فريق مواليد 2005، ومحمد حمد صانع ألعاب وجناح هجومي فريق مواليد 2008 وأحمد صفوت صانع ألعاب فريق مواليد 2009.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية على شبكة قنوات اون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود السبت 20 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة الخميس 25 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك الخميس 1 يناير 2026 الساعة 5:00 ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد الأحد 11 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك الخميس 15 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد الجيش ببرج العرب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استانف تدريباته مساء أمس الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

شهدت تدريبات الزمالك غياب كل من: محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الاثنين الماضي.

