السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ساكا يقود آرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن فريقا أرسنال وأستون فيلا عن تشكيل الفريقين لمواجهة الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال ضد أستون فيلا 

تشكيل أستون فيلا ضد آرسنال 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

السبت 6 ديسمبر 2025

أستون فيلا ضد أرسنال - 2:30 مساء

بورنموث ضد تشيلسي - 5:00 مساء

إيفرتون ضد نوتنجهام - 5:00 مساء

مانشستر سيتي ضد سندرلاند - 5:00 مساء

نيوكاسل ضد بيرنلي - 5:00 مساء

توتنهام ضد برينتفورد - 5:00 مساء

ليدز ضد ليفربول - 7:30 مساء

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء

الإثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء

أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة عشر برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.

موقف ليفربول 

فيما يتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج قبل مباريات الأسبوع الـ 15.

ويسعى أرسنال لتخطي أستون فيلا لتعزيز صدارته للبريميرليج الموسم الجاري والحفاظ علي فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي الوصيف الذي يسعى هو الآخر لتخطي سندرلاند واللحاق بالجانرز على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي ا انشستر يونايتد بورنموث ضد تشيلسي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مواعيد مباريات

مواد متعلقة

مدرب السنغال يتحدث عن فرص أسود التيرانجا في الصعود بكأس العالم

مجموعة مصر، التشكيل الرسمي لمواجهة الأردن والكويت بكأس العرب

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

بذكريات 1998، المغرب تفتتح مشوارها في كأس العالم أمام البرازيل

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خبراء التعليم اليابانيين يثمنون جهود وكفاءة المعلمين المصريين

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

أيهما أفضل في الصلاة إطالة الركوع أم السجود؟ الإفتاء تجيب

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads