شوط أول سلبي بين ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

18 حجم الخط

تعادل فريق ميلان، مع نظيره لاتسيو، بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

تشكيل ميلان أمام لاتسيو في كأس إيطاليا

وبدأ ميلان كالتالي:

حراسة المرمي: مايك ماينان.

الدفاع: توموري – دي وينتر – بافلوفيتش.

الوسط: ساليمايكيرس – ريتشي – جاشاري – رابيوت – إستوبينان.

الهجوم: لوفتوس تشيك – لياو

تشكيل لاتسيو أمام ميلان في كأس إيطاليا

فيما بدأ لاتسيو كالتالي:

حارس المرمى: مانداس.

الدفاع: ماروسيتش – جيلا – رومانيولي – بيليجريني.

الوسط: جندوزي – فيتشينو – باسيتشخط.

الهجوم: إيساكسن – كاستيلانوس – زاكايني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.