ترتيب الدوري الإنجليزي، أرسنال يتصدر وليفربول يعاني ومفاجأة أستون فيلا

أخذ ترتيب الدوري الإنجليزي منحى جديدًا بعد فوز أرسنال وتعادل ليفربول وسقوط تشيلسي.

مباراة أرسنال ضد برينتفورد

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على ضيفه برينتفورد بثنائية دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أهداف مباراة أرسنال ضد برينتفورد

وسجل الفريق اللندني هدفًا في كل شوط، حيث افتتح ميكيل ميرينو التسجيل في الدقيقة 11، وأضاف بوكايو ساكا هدفا ثانيا (ق 90+1).

GOAL!



The Gunners' strong start is rewarded 🔴



Mikel Merino's thumping header opens the scoring just after the ten-minute mark 💥#beINPL #ARSBRE #Arsenal pic.twitter.com/S6t1cdVhG9 December 3, 2025



ولم يكن أداء فريق ميكل أرتيتا مرضيًا، لكنه لن يكترث بذلك، إذ استعاد فريقه فارق الخمس نقاط في الصدارة عن مانشستر سيتي.

ويملك الفريق 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يملك سيتي 28 نقطة.



مباراة ليفربول ضد سندرلاند

كما واصل فريق ليفربول نزيف النقاط بعدما اكتفى بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 1-1 أمام سندرلاند، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



أهداف مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

وشهدت الدقيقة 67 تسجيل سندرلاند هدفه الأول عن طريق شمس الدين طالبي، بعد أن سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بجسد فان دايك واستقرت داخل الشباك.



وعاد ليفربول للتعادل في الدقيقة 81، بعد هدف رائع من فيرتز الذي توغل داخل منطقة الجزاء وتلاعب بدفاع سندرلاند قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

GOAL!



The wait is finally over! Florian Wirtz scores his first goal for Liverpool 🇩🇪✨#beINPL #LIVSUN #LFC pic.twitter.com/PsmgBH6bZs — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2025



بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة، وظل في المركز الثامن، فيما رفع سندرلاند رصيده إلى 23 ليحافظ على وجوده في المركز السادس.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026



أرسنال - 33 نقطة

مانشستر سيتي - 28 نقطة

أستون فيلا - 27 نقطة

تشيلسي - 24 نقطة

كريستال بالاس - 23 نقطة

سندرلاند - 23 نقطة

برايتون - 22 نقطة

ليفربول - 22 نقطة

