أسطورة آرسنال يصدم محمد صلاح بتصريح مفاجئ

تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال فوز ليفربول على وست هام يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تساؤلات مستمرة حول مكانه في التشكيلة الأساسية بعد بداية سيئة للموسم.

بول ميرسون يطالب بعدم عودة محمد صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي

واعترف النجم الإنجليزي السابق بول ميرسون، أسطورة آرسنال، بأنه سيُصاب بـ"الصدمة" إذا أعاد أرني سلوت، المدير الفني للريدز، محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية ضد سندرلاند، مساء اليوم الأربعاء، مؤكّدًا أن استعادته الآن ستكون "خطأ كبيرا".

وكان صلاح في وضع نادر؛ إذ جلس على الدكة طوال مواجهة وست هام، بل إن سلوت لم يدفع به حتى كبديل في ملعب لندن.

وفي غيابه، تألق الوافدان الجديدان فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك في فوز ليفربول، حيث سجل الأخير أول أهدافه في الدوري مع الفريق، بينما نال فلوريان فيرتز إشادة واسعة لأدائه.

ومع عودة اللاعبين حديثا من الإصابة، يواجه سلوت أسئلة عديدة حول إمكانية مشاركتهما أساسيين أمام سندرلاند، وهي المباراة التي قد تعيد صلاح إلى الواجهة، ورغم ذلك، يصرّ ميرسون على ضرورة استبعاده مجددا.

وقال ميرسون لموقع "سبورتس كيدا": "سأُصدم إذا قرر أرني سلوت إعادة محمد صلاح للتشكيلة الأساسية في هذه المباراة. هذا ليس القرار الصحيح. لقد تم استبعاده لسبب وجيه، والفريق فاز".

صلاح يحتاج للجلوس بديلا لاستعادة مستواه

وأضاف أسطورة آرسنال: "يحتاج صلاح للجلوس على مقاعد البدلاء ليستعيد مستواه. لا يمكن اختيار اللاعبين بناءً على تاريخهم فقط، اتخذ سلوت القرار الصحيح باستبعاده، وعليه الالتزام بقراره".

من جانبه، لم يُلمّح سلوت إلى عودة صلاح حين سُئل عن إمكانية مشاركته، لكنه علق على ردة فعل اللاعب بعد استبعاده قائلًا: "بالطبع اللاعب غير سعيد لأنه لم يشارك، لم يكن الوحيد غير السعيد، وهذا أمر طبيعي".



