وصفة طبيعية لإزالة الماكياج من البشرة بعمق

تلجأ كثير من السيدات إلى مستحضرات إزالة الماكياج التجارية، لكنها غالبا ما تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب جفاف البشرة أو تهيّجها مع الاستخدام المتكرر، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، لذلك تعد الوصفات الطبيعية خيار مثالي لإزالة الماكياج بلطف، مع تغذية البشرة والحفاظ على نضارتها، وهو ماتفضله الفتيات.

أهمية إزالة الماكياج قبل النوم

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن إزالة الماكياج خطوة أساسية لا غنى عنها في روتين العناية بالبشرة، لأن تركه لفترات طويلة قد يؤدي إلى:

  • انسداد المسام وظهور الحبوب والرؤوس السوداء
  • بهتان البشرة وفقدان نضارتها
  • تسريع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة
  • تهيج العينين وتساقط الرموش
    لذلك فإن استخدام وصفة طبيعية يضمن تنظيف البشرة بعمق دون الإضرار بها.

وصفة طبيعية لإزالة الماكياج من البشرة  بعمق 

وأضافت دعاء، أن هناك وصفة طبيعية لإزالة الماكياج.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

  • إذا كان زيت جوز الهند صلب، يتم تدفئته قليلا حتى يصبح سائل.
  • اخلطي زيت جوز الهند مع ماء الورد جيدا حتى يتجانسا.
  • احفظي الخليط في عبوة نظيفة محكمة الغلق.
  • ضعي كمية صغيرة من الخليط على قطعة قطن نظيفة.
  • مرريها بلطف على الوجه والعينين لإزالة الماكياج.
  • دلكي البشرة بحركات دائرية خفيفة حتى يذوب المكياج تماما.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وغسول لطيف مناسب لنوع بشرتك.
  • ربتي على البشرة بمنشفة قطنية ناعمة.
  • تأكدي من اختبار الوصفة على جزء صغير من الجلد أولا.
  • استخدمي مكونات طبيعية ونقية.
  • لا تفركي البشرة بعنف خاصة منطقة العين.
  • التزمي بـ تنظيف البشرة بعد إزالة الماكياج.
  • احفظي الوصفات في مكان بارد وجاف.
