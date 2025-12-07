مروان حمدي: سعيد بهدفي في الإمارات بس فرحتي منقوصة (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث مروان حمدي مهاجم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن هدفه في مرمى منتخب الإمارات، في لقاء الفريقين في بطولة كأس العرب بقطر.

وأكد مروان حمدي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه سعيد بالهدف الذي سجله في مرمى الإمارات، لأنه أدخل منتخب مصر في حسابات التأهل، ولكن فرحته بالهدف منقوصة لأنه كان يتمنى تحقيق الفوز أمام الكويت والإمارات لإسعاد الجماهير المصرية التي حضرت لدعمنا.

ووجه مروان حمدي الشكر للجماهير المصرية الغفيرة التي حضرت لدعم منتخب مصر أمام الكويت والإمارات، وحضورهم بهذه الكثافة يدعو للشرف والفخر.

واختتم مروان بأنه سيبذل مع زملائه قصارى جهدهم من أجل الفوز على الأردن وحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب

مصر تتعادل 1-1 مع الإمارات

تعادل منتخب مصر، مع نظيره الإماراتي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

أهداف مباراة مصر والإمارات

سجل كايو لوكاس الهدف الأول لـ الإمارات في شباك منتخب مصر بالدقيقة 61، فيما تعادل مروان حمدي في الدقيقة 85 من رأسية مميزة.

ماذا فعل منتخبا مصر والإمارات في الجولة الأولى؟

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 6 نقاط

الثاني: مصر - نقطتين

الإمارات - نقطة

الكويت - نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.