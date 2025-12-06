أيمن يونس: منتخب مصر أمام فرصة ذهبية في كأس العالم

18 حجم الخط

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على قرعة كأس العالم 2026 ووجود منتخب مصر بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

قرعة كأس العالم 2026

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر أمام فرصة ذهبية لوجوده في هذه المجموعة المتوازنة وحققنا نتائج جيدة من قبل أمام بلجيكا وأعتقد منتخبنا أفضل من إيران ونيوزيلندا".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تخطيط واستعداد جيد قبل كأس العالم وأن يكون هناك مباريات ودية على أعلى مستوى، والأمر يحتاج مجهود وتركيز من الجهاز الفني".

وأوضح: "أتمنى نتأهل للأدوار النهائية في كأس العالم لإسعاد الجماهير المصرية وأعتبر هذه المجموعة هدية للجماهير".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

