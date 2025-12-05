أخبار الحوادث اليوم: القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض.. تفاصيل تغيب طالبة عن منزلها بدار السلام.. القبض على شاب بتهمة قتل زميله بالمحلة

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

لم تكن الشهور القليلة التي أعقبت زواجها كافية لتكتب لها بداية جديدة، بل كانت مقدمة لحكاية انتهت على نحو لم يتخيله أحد، ففي إحدى قرى مركز العدوة المنيا، كانت "و. ع."، التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، تحاول أن تتمسك بخيوط حياتها وسط خلافات أسرية أثقلت نفسها وقلبها.

أقدم شاب على إنهاء حياة زميله بطعنات نافذة باستخدام أداة حادة، بمنطقة عزبة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إثر تجدد خلافات سابقة بينهما.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طالب بالقاهرة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر خلاله وهو يستعرض بسلاح أبيض ويستخدم ألفاظًا نابية ويهدد شخصًا آخر.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 3 تيك توكرز بعد تصويرهم مشاهد تحرض على أعمال البلطجة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمثل تعديًا على القيم المجتمعية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر وأنجاله بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على مسكنه وقطع التيار الكهربائي عن منزله ونقل أعمدة الإنارة بالمنطقة محل سكنه بسوهاج، وظهور أحدهم بالمقطع حاملًا سلاحا ناريا.

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملاتها لاستهداف العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا السرقات بمختلف صورها، وأسفرت الجهود الأخيرة عن ضبط عدد من المتهمين وإعادة مسروقاتهم بالكامل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتتبع مرتكبى هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ظهر خلاله شاب يعتدى بالضرب على فتاة فى الشارع محاولًا سرقة هاتفها المحمول بمحافظة الشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، غموض وملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بـمنطقة دار السلام.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 5 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

