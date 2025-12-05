الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط طالب اعتدى على زميله داخل مدرسة بالتجمع

ضبط المتهم
ضبط المتهم
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لقيامه بالتعدى على زميله داخل المدرسة بسبب خلافات بينهما حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد، مما أدى لكسر نظارته الطبية وإصابته بـمنطقة التجمع الأول.

مشاجرة داخل مدرسة بالتجمع الأول 

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى أحد الطلاب على زميله بإحدى المدارس بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 ديسمبر الجاري تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بنشوب مشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس، وبالانتقال تم التقابل مع (أحد الأشخاص ونجله "مصاب بجروح واشتباه كسر بالوجه" – مقيمان بدائرة القسم) وأكد نجله تضرره من طالب بذات المدرسة لقيامه بالتعدي عليه بالضرب حال تواجدهما بالفصل الدراسي بالمدرسة بسبب خلافات بينهما حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد، مما أدى لكسر نظارته الطبية وحدوث إصابته المنوه عنها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه (طالب "مصاب بجرح باليد" - مقيم بدائرة القسم).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتهم الشاكى بالتسبب فى إحداث إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

