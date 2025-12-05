الجمعة 05 ديسمبر 2025
لخلافات سابقة، القبض على شاب بتهمة قتل زميله طعنا في المحلة

شاب يقتل زميله طعنا
شاب يقتل زميله طعنا في المحلة بسبب خلافات سابقة
 أقدم شاب على إنهاء حياة زميله بطعنات نافذة باستخدام أداة حادة، بمنطقة عزبة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إثر تجدد خلافات سابقة بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانِ المحلة،  بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين شابين تطورت سريعا إلى استخدام السلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطعنات قاتلة أودت بحياته في الحال.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثانِ المحلة برئاسة الرائد محمد عيد إلى موقع البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة خلال وقت قصير، واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه، فيما جرى نقل جثة الشاب إلى المشرحة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمحافظة الغربية بسرعة فحص ملابسات ودوافع الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

