حوادث

اعترافات المتهم بالاعتداء على كلب في مدينة السلام

ضبط المتهم
ضبط المتهم
 أدلى المتهم بالاعتداء على كلب بالضرب المبرح فى مدينة السلام، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقال المتهم إنه اعتدى على الكلب بالضرب بسبب نباحه المتواصل أثناء مروره في الشارع.

وأضاف، أن الكلب حاول مهاجمته فقام بالاعتداء عليه خوفا أن يؤذيه.

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على كلب ضال بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

المتهم بالتعدي على كلب في السلام

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مقيم بمحافظة المنوفية، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاعتداء على الكلب المشار إليه لقيامه بالنباح والهجوم عليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهم بالتعدي على كلب في السلام المتهم بالتعدي على كلب السلام مدينة السلام مديرية أمن القاهرة محافظة المنوفية النيابة العامة

