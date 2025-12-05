الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على 4 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المخدرات في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص، بتهمة حيازة وترويج المخدرات في منطقة المرج.

 

ترويج المخدرات بالمرج 

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ترويج شخصين المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية لمخدري الحشيش والهيروين.

و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار.

كما تم ضبط شخصين من متعاطي المواد المخدرة رفقة المذكورين وبحوزتهما كمية لمخدرى الحشيش، الهيروين.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

