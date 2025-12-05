القبض على 4 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المخدرات في المرج

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص، بتهمة حيازة وترويج المخدرات في منطقة المرج.

ترويج المخدرات بالمرج

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ترويج شخصين المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية لمخدري الحشيش والهيروين.

و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار.

كما تم ضبط شخصين من متعاطي المواد المخدرة رفقة المذكورين وبحوزتهما كمية لمخدرى الحشيش، الهيروين.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.