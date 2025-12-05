نصائح مهمة تجنبك ظهور المسام الواسعة بالبشرة

18 حجم الخط

المسام الواسعة من أكثر المشكلات الجمالية التي تعاني منها النساء، خاصة ذوات البشرة الدهنية أو المختلطة، وتؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى.

ورغم أنها مشكلة شائعة، إلا أن التعامل معها بطريقة صحيحة يجعل مظهر البشرة أكثر نعومة وتناسق، ويقلل من بروز المسام بشكل كبير.

أسباب اتساع المسام

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من الأسباب التي تؤدي إلى توسع المسام بالبشرة:-

زيادة إفراز الدهون، والبشرة الدهنية أكثر عرضة لتراكم الزيوت داخل المسام، مما يجعلها تتمدد وتظهر بشكل واضح.

تراكم الأوساخ والجلد الميت، وعندما لا يتم تنظيف البشرة جيدا، تتراكم الشوائب على سطحها وتسد المسام، مما يؤدي إلى توسيعها.

العوامل الوراثية، وبعض الأشخاص لديهم مسام واسعة بطبيعتهم، لكن يمكن تحسين مظهرها عبر العناية المستمرة.

التعرض المستمر للشمس، أشعة الشمس تضعف الكولاجين في البشرة، وهو المسؤول عن مرونتها، مما يجعل المسام تبدو أكبر.

التقدم في العمر، ومع التقدم بالعمر يقل إنتاج الكولاجين، فيفقد الجلد تماسكه وتظهر المسام بوضوح أكثر.

المسام الواسعة

نصائح يومية لتجنب المسام الواسعة

وأضافت نادية، أن هناك نصائح تمنع ظهور، المسام الواسعة وبالبشرة، منها:-

تنظيف البشرة يوميا بطريقة صحيحة، استخدمي غسولا مناسبا لنوع بشرتك مرتين يوميا، فالتنظيف يمنع تراكم الأوساخ والزيوت، وبالتالي يقلل من ظهور المسام.

اختيار غسول يحتوي على حمض الساليسيليك، وحمض الساليسيليك يساعد على تنظيف المسام من الداخل ويمنع انسدادها، مما يعد خطوة أساسية للبشرة الدهنية والمختلطة.

استخدام تونر قابض للمسام، والتونر يساعد على موازنة درجة حموضة البشرة ويعمل على تضييق المسام مؤقتا، خصوصا الأنواع التي تحتوي على ماء الورد أو الشاي الأخضر أو حمض الجلايكوليك.

تقشير البشرة مرتين أسبوعيا، والتقشير يزيل طبقة الجلد الميت، ويساعد المسام على أن تبقى نظيفة وغير مسدودة، ويفضل استخدام مقشر لطيف كيميائي بدلا من المقشرات الخشنة.

استخدام واقي الشمس يوميا، والتعرض للشمس أكبر سبب خفي لاتساع المسام، استخدمي واقي بعامل حماية لا يقل عن 30 للحفاظ على مرونة البشرة وتقليل تلف الكولاجين.

ترطيب البشرة بانتظام، قد تظنين أن البشرة الدهنية لا تحتاج ترطيب، لكن العكس صحيح، نقص الترطيب يجعل البشرة تفرز المزيد من الدهون فتتوسع المسام.

وضع المكياج المناسب، اختاري منتجات خفيفة لا تسد المسام، وابتعدي عن كريمات الأساس الثقيلة التي تظهر المسام بشكل أكبر.

وصفات طبيعية لتقليل المسام الواسعة

وتابعت، أن هناك وصفات طبيعية لتقليل المسام الواسعة، منها:-

ماسك بياض البيض والليمون

يساعد على شد البشرة وتقليل لمعانها.

اخلطي بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ضعيه 15 دقيقة ثم اغسليه.

ماسك الطين (الطمي المغربي أو الطين الأخضر)

يمتص الزيوت الزائدة ويشد البشرة.

اخلطي ملعقة طين مع ماء ورد، اتركيه 10 دقائق ثم اغسليه جيدا.

ماء الورد المثلج

تمرير مكعبات ماء الورد المثلجة على البشرة يوميًا يساعد على تنشيط الدورة الدموية وشد المسام.

