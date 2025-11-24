نصائح مهمة تجنبك ظهور المسام الواسعة بالبشرة

18 حجم الخط

المسام الواسعة من أكثر المشكلات التي تزعج الكثير من النساء، خاصة عند أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، لتأثيرها السلبي في مظهر البشرة.

والمسام هي الفتحات الطبيعية التي تسمح للبشرة بالتنفس وإفراز الدهون، لكنها قد تتوسع نتيجة تراكم الإفرازات أو نقص العناية، ولحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الفعالة التي تساعد في تقليل مظهر المسام الواسعة والحد من ظهورها مستقبلًا.

أسباب ظهور المسام الواسعة بالبشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب المسام الواسعة بالبشرة:

زيادة إفراز الدهون، حيث تؤدي الدهون الزائدة إلى تراكمها داخل المسام، مما يجعلها تبدو أكبر.

تراكم الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، وعدم تنظيف البشرة بشكل صحيح يؤدي لانغلاق المسام ومن ثم توسعها.

التعرض المفرط للشمس، والأشعة فوق البنفسجية تضعف الكولاجين في البشرة، ما يجعل المسام تبدو أكبر.

العوامل الوراثية، وبعض أنواع البشرة بطبيعتها تكون أكثر عرضة للمسام الواسعة.

استخدام مستحضرات غير مناسبة، والمنتجات الثقيلة أو الزيتية قد تزيد من حجم المسام.

المسام الواسعة

نصائح لتقليل ومنع ظهور المسام الواسعة

وأضافت نادية، أن هناك نصائح لتقليل ومنع ظهور المسام الواسعة بالبشرة، منها:

تنظيف البشرة مرتين يوميًّا، والتنظيف اليومي هو الأساس للتقليل من توسع المسام، استخدمي غسولًا لطيفًًا وخاليًا من الزيوت.

استخدام التونر القابض للمسام، والتونر خطوة مهمة بعد غسل الوجه، واختاري تونر يحتوي على ماء الورد، لشد المسام وتهدئة الجلد.

التقشير المنتظم، لإزالة الخلايا الميتة لمنع انسداد المسام، لذا قشري بشرتك مرتين أسبوعيا باستخدام مقشر لطيف.

استخدام ماسكات الطين، وماسكات الطين مثل الطمي المغربي أو الكاولين تمتص الدهون الزائدة وتنظف المسام، استخدميها مرة أو مرتين أسبوعيا، وهى تناسب بشكل خاص البشرة الدهنية والمختلطة.

الترطيب المناسب، وكثيرون يظنون أن الترطيب يوسع المسام، لكن العكس صحيح، وعند جفاف البشرة، تزيد إفراز الدهون، ما يفاقم المشكلة، لذا استخدمي مرطب خفيف أو يحتوي على حمض الهيالورونيك.

استخدام واقي الشمس يوميا، والشمس من أقوى الأسباب التي تقلل مرونة البشرة، لذا استخدمي واقي بعامل حماية SPF 30 أو أكثر، وواقي الشمس يمنع ترهل الجلد وبالتالي يقلل مظهر المسام.

اختيار المكياج بعناية، والمكياج الثقيل يسبب انسداد المسام، لذا اختاري منتجات لا تسبب انسداد المسام، واحرصي على إزالة المكياج بالكامل قبل النوم.

استخدام السيرومات الفعالة، وهناك مكونات قوية تساعد مباشرة على تقليل حجم المسام.

تجنب الضغط على البشرة، عصر الحبوب أو الضغط على المسام يوسعها أكثر، استخدمي علاج للحبوب بدلا من الضغط عليها.

اتباع نظام غذائي صحي،والطعام له دور مباشر في صحة البشرة، قللي من الدهون المشبعة والسكريات، وأكثري من المياه والخضار والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة.

غيري غطاء الوسادة بانتظام لتجنب تراكم الزيوت.

لا تلمسي وجهك كثيرا خلال اليوم.

تجنبي المنتجات المعطرة لأنها قد تسبب التهابات.

