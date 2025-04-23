تقشير البشرة الدهنية من أهم خطوات العناية بها لتقليل كمية الدهون بها وتنظيف المسام الواسعة من الدهون والأتربة.

وتقشير البشرة الدهنية تحرص عليه الفتيات مرة أو اثنان أسبوعيا حفاظا على جمالهن وتجنب جميع عيوب البشرة التي تؤثر في جمالهن بشكل سلبي.

وصفة طبيعية لتقشير البشرة الدهنية

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقشير البشرة الدهنية وتعزيز نضارتها.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

بضع قطرات من عصير الليمون الطازج

طريقة التحضير:

امزجي الشوفان المطحون مع العسل جيدًا حتى يتكون لديكِ مزيج متماسك.

أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وامزجي مرة أخرى.

ضعي القناع على وجهك بلطف، مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

اتركي القناع على وجهك لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم جففيه بلطف.

يُستخدم هذا القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع.

يُفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل لتجنّب التحسس.

بعد استخدام القناع، استخدمي تونر قابض للمسام ومرطّب خفيف مناسب للبشرة الدهنية.

تقشير البشرة الدهنية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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