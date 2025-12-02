18 حجم الخط

ماسكات طبيعية لترطيب ونضارة البشرة في الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، تتعرض البشرة للجفاف وفقدان رطوبتها الطبيعية بسبب الهواء البارد، التدفئة المنزلية، وتقلّب الطقس.





وتشكو معظم النساء من شدّ في البشرة، خشونة، قشور، وبهتان واضح قد يصل أحيانًا لالتهاب الجلد وتشققاته.



وهنا يأتي دور الماسكات الطبيعية التي أصبحت خيارًا مفضلًا للكثيرات، لأنها مرطبة، آمنة، قليلة التكلفة، وتمنح البشرة دفعة سريعة من التغذية دون أي مواد كيميائية قاسية.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن ماسكات الترطيب الطبيعية هي خطوة ضرورية للحفاظ على صحة البشرة ومرونتها. ومع الانتظام في تطبيقها، ستحصلين على بشرة ناعمة، مشرقة، ومحمية من الجفاف طوال فصل الشتاء.



ماسكات طبيعية لترطيب البشرة شتاءا

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة لكِ أقوى ماسكات طبيعية مرطّبة للشتاء تعتمد على مكونات موجودة في كل بيت، وتناسب أنواع البشرة المختلفة.

أولًا: ماسك الأفوكادو والعسل… جرعة دسمة من الترطيب العميق

يُعدّ الأفوكادو من أبرز الأطعمة الغنية بالزيوت الطبيعية والأحماض الدهنية الأساسية التي تذيب القشور وتعيد للبشرة مرونتها. وعند مزجه بالعسل، نحصل على ماسك قوي يعالج الجفاف الشديد ويحارب البهتان.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة جيدًا

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز

طريقة الاستخدام:

تُخلط المكونات حتى تصبح عجينة ناعمة، ثم توضع على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة، وبعدها تشطف بالماء الفاتر.

يُنصح باستخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيًا لأصحاب البشرة الجافة جدًا.

الفائدة:

يغذّي بعمق، يعيد النعومة، ويساعد في تهدئة الالتهابات الناتجة عن البرد.

ثانيًا: ماسك الزبادي والخيار… تهدئة وترطيب في آن واحد

الخيار غني بالماء ومضادات الأكسدة، بينما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يزيل القشور بلطف ويرطّب البشرة في نفس الوقت.

المكونات:

3 ملاعق زبادي

نصف خيارة مبشورة

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة الاستخدام:

يُوضع الخليط على الوجه 15 دقيقة، ثم يُغسل بماء بارد لإغلاق المسام.

الفائدة:

مثالي للبشرة المختلطة والدهنية التي تحتاج لترطيب خفيف دون زيادة الدهون، كما يهدّئ احمرار الشتاء ويخفف علامات الإرهاق.

ثالثًا: ماسك الموز والحليب… مرونة ونضارة فورية

يحتوي الموز على فيتامينات A وB وE التي تمنح البشرة مرونة وتحافظ على مستويات الرطوبة. الحليب بدوره يغذي ويعيد الإشراق للبشرة الباهتة.

المكونات:

ثمرة موز ناضجة

ملعقة كبيرة حليب

ملعقة صغيرة عسل (اختياري)

طريقة الاستخدام:

يُهرس الموز ويُخلط بالحليب، ثم يوضع لمدة 20 دقيقة على الوجه والرقبة.

الفائدة:

نتائجه سريعة، مناسب لكل أنواع البشرة، خاصة للبشرة التي تعاني من شدّ وقشور عند أطراف الأنف والذقن.

رابعًا: ماسك الشوفان وماء الورد… لتهدئة البشرة الحسّاسة في الشتاء

الشوفان معروف بقدرته على تهدئة البشرة الملتهبة والمتعبة، ويعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية للبشرة الحسّاسة التي تتأثر سريعًا بالبرد.

المكونات:

ملعقتان من الشوفان المطحون

كمية مناسبة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة الاستخدام:

تُخلط المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة، ثم توضع لمدة 15 دقيقة فقط.

الفائدة:

يقلل الالتهابات، يرطّب بعمق، ويشكل طبقة حماية للبشرة ضد الهواء البارد.

خامسًا: ماسك جل الصبار وزيت جوز الهند… ترطيب فائق يدوم طوال اليوم

الصبار من أكثر المواد الهلامية قدرة على الاحتفاظ بالرطوبة، أما زيت جوز الهند فيحتوي على أحماض دهنية تغلق الرطوبة داخل الجلد.

المكونات:

ملعقة كبيرة جل صبار طبيعي

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

نقطتان من فيتامين E (اختياري)

طريقة الاستخدام:

يُفرد الماسك على الوجه لمدة 30 دقيقة، ويمكن استخدامه كبديل للمرطب ليلًا.

الفائدة:

يرطب، ينعّم، ويحمي البشرة من التشققات وتلف الخلايا خلال الشتاء القاسي.

سادسًا: ماسك العسل والطحينة… خليط عربي أصيل للعناية بالشتاء

يُعدّ هذا الماسك من الوصفات التقليدية القديمة، لكنه أثبت فعاليته الكبيرة في الترطيب والتنعيم، خصوصًا للبشرة التي تفقد مرونتها في الشتاء.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الطحينة

ملعقة كبيرة من العسل

بضع قطرات ليمون للبشرة الدهنية

طريقة الاستخدام:

يُترك على البشرة 15 – 20 دقيقة، ثم يغسل جيدًا.

الفائدة:

تغذية مكثّفة، إزالة الشوائب، وتفتيح المناطق الباهتة الناتجة عن الجفاف.

ترطيب البشرة

نصائح لضمان نجاح ماسكات الترطيب الشتوية



تنظيف البشرة أولًا باستخدام غسول لطيف حتى تستفيد من المكونات بالكامل.

تقشير خفيف مرة أسبوعيًا لإزالة القشور التي تمنع البشرة من امتصاص الترطيب.

استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد أو شاي البابونج للتهدئة.

الابتعاد عن الماء الساخن لأنه يسحب زيوت البشرة الطبيعية ويزيد الجفاف.

الترطيب اليومي بكريم غني صباحًا ومساءً، بجانب الماسكات.

شرب الماء بكثرة رغم برودة الجو، لأن الجفاف يبدأ من الداخل.

استعمال واقي الشمس يوميًا لأن شمس الشتاء قد تكون مؤذية مثل الصيف.



