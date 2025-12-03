قناع الفاكهة الشتوية لنضارة البشرة وإشراقتها

18 حجم الخط

مع دخول فصل الشتاء تزداد مشكلة جفاف البشرة وبهتانها بسبب انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة في الجو، ما يجعل العناية بالبشرة في هذا الوقت ضرورة لا غنى عنها.

ومن أفضل الطرق الطبيعية التي تمنح بشرتك النضارة والإشراق هي أقنعة الفواكة الشتوية، التي تحتوي على فيتامينات ومعادن تعيد الحيوية للبشرة دون أي مواد كيميائية.

فوائد قناع الفاكهة الشتوية للبشرة

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن من فوائد قناع الفاكهة الشتوية للبشرة:-

ترطيب عميق للبشرة، فاكهة الشتاء مثل الأفوكادو، والموز، والتفاح، والبرتقال تحتوي على كميات كبيرة من الماء والزيوت الطبيعية التي تغذي طبقات البشرة وتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة لفترة طويلة.

مكافحة الجفاف والتشقق، والجفاف من أبرز مشاكل الشتاء، لكن مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة خاصة فيتامينات A وE تساعد في ترميم خلايا الجلد ومنع التشققات.

تفتيح وتوحيد لون البشرة، والفواكه الحمضية كالبرتقال والجريب فروت غنية بفيتامين C الذي يعمل على تقليل التصبغات ومنح البشرة إشراقة طبيعية.

تعزيز إنتاج الكولاجين، والكولاجين هو المسؤول عن مرونة البشرة وشبابها، والفاكهة الشتوية تزيد من إنتاجه بفضل محتواها من الفيتامينات والأحماض الطبيعية.

حماية البشرة من العوامل الخارجية، وتحتوي معظم الفواكه على مضادات أكسدة قوية تعمل كدرع واقى للبشرة من التلوث والبرد القارس.

أفضل الوصفات الطبيعية لقناع الفاكهة الشتوية

واضافت دعاء، أن من أفضل الوصفات الطبيعية لقناع الفاكهة الشتوية:-

أولا قناع البرتقال والعسل لإشراقة فورية

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال الطازج

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الزبادي

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام ناعم.

ضعي القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يمنح هذا القناع إشراقة فورية ويعزز نضارة البشرة بفضل فيتامين C والعسل المرطب.

قناع الفاكهة الشتوية

ثانيا قناع الأفوكادو والموز لترطيب البشرة الجافة

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

نصف ثمرة موز

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

الطريقة:

اهرسي الأفوكادو والموز معا.

أضيفي زيت الزيتون وقلبي جيدا.

ضعي القناع على بشرتك لمدة 25 دقيقة.

أفضل قناع شتوي للبشرة شديدة الجفاف، إذ يغذي البشرة بعمق ويعيد إليها نعومتها.

ثالثا قناع التفاح والشوفان لتهدئة البشرة الحساسة

المكونات:

نصف تفاحة مبشورة

ملعقتان من الشوفان

ملعقة صغيرة من اللبن

الطريقة:

اخلطي التفاح والشوفان واللبن حتى يتماسك الخليط.

ضعيه على وجهك لمدة 15–20 دقيقة.

التفاح يهدئ الالتهابات والشوفان يقلل التهيج، مما يجعله مناسب للبشرة الحساسة في الشتاء.

رابعا قناع الجوافة والعسل لشد البشرة وتفتيحها

المكونات:

نصف ثمرة جوافة مهروسة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من ماء الورد

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا.

ضعي القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

الجوافة غنية بالفيتامينات التي تشد البشرة وتقلل علامات التعب.

نصائح عند استخدام أقنعة الفاكهة الشتوية

وتابعت، لاستخدام قناع الفاكهة بشكل صحيح، يجب اتباع النصائح، منها:-

استخدمي القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

جربي القناع على جزء صغير من الجلد أولا لتجنب الحساسية.

احرصي على ترطيب بشرتك بعد غسل القناع.

يفضل استخدام الفاكهة الطازجة للحصول على أكبر فائدة.

تجنبي تطبيق الأقنعة الحمضية مثل البرتقال إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية.

