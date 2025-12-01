أخطاء شائعة تسبب جفاف البشرة في الشتاء، وحلولها الطبيعية

18 حجم الخط

أخطاء شائعة تسبب جفاف البشرة، مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تعاني كثير من النساء من مشكلة جفاف البشرة وتشققها وظهور القشور والخشونة، رغم استخدام كريمات الترطيب يوميًا.

الحقيقة أن العناية بالبشرة في الشتاء ليست فقط في اختيار منتجات مناسبة، بل في تجنّب مجموعة من الأخطاء اليومية التي نمارسها دون قصد وتزيد من جفاف الجلد بشكل كبير.

أشارت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أن جفاف البشرة في الشتاء ليس مشكلة حتمية، بل نتيجة لمجموعة من الأخطاء اليومية التي يمكن تجنّبها بسهولة.

أخطاء تؤدي إلى جفاف بشرتك شتاءا

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى جفاف البشرة في الشتاء، مع تقديم حلول طبيعية عمليّة وبسيطة للحفاظ على بشرة رطبة ونضرة طوال الموسم.

1. استخدام الماء الساخن لفترة طويلة

الاستحمام أو غسل الوجه بالماء الساخن من أكثر العادات التي تسبب جفاف البشرة في الشتاء. فالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، ويجعل البشرة تفقد رطوبتها بسرعة، مما يؤدي إلى الالتهاب والاحمرار.

الحل الطبيعي:

استخدمي ماء فاتر بدلًا من الساخن.

بعد الاستحمام مباشرة، ضعي زيتًا طبيعيًا على بشرتك مثل:

زيت اللوز الحلو

زيت جوز الهند

زيت الزيتون البكر

هذه الزيوت تعمل على إعادة بناء طبقة الحماية الطبيعية للبشرة وتمنع فقدان الترطيب.

2. إهمال شرب الماء في الشتاء

يشعر الكثيرون بعدم العطش في الشتاء، مما يؤدي إلى انخفاض كمية الماء التي نشربها خلال اليوم. نقص الماء ينعكس مباشرة على نعومة البشرة ومرونتها، ويجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشقق.

الحل الطبيعي:

اشربي من 6 إلى 8 أكواب ماء يوميًا.

أضيفي شرائح الليمون أو النعناع أو الخيار للماء لتحسين الطعم.

تناولي مشروبات دافئة مرطبة مثل:

اليانسون

الكركديه الدافئ

مشروب القرفة والزنجبيل (مع ملعقة عسل طبيعي)

3. الإفراط في تقشير البشرة

تعتقد بعض النساء أن التقشير المتكرر يساعد في التخلص من القشور، لكن الحقيقة أنه إذا تم بطريقة خاطئة أو متكررة فإنه يزيد من جفاف البشرة وتهيجها.

الحل الطبيعي:

قومي بتقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيًا فقط.

استخدمي مقشرات لطيفة وطبيعية مثل:

سكر بني + عسل + ملعقة زيت زيتون (مقشر لطيف يناسب الشتاء)

شوفان مطحون + زبادي للبشرة الحساسة

هذه المقشرات تزيل الخلايا الميتة بلطف وتغذي البشرة في الوقت نفسه.

4. استخدام منتجات تحتوي على كحول أو روائح قوية

كثير من المنظفات والتونر والكريمات تحتوي على نسبة من الكحول أو العطور، وهي مواد تزيد من جفاف البشرة وتُضعف حاجزها الطبيعي خصوصًا في الشتاء.

الحل الطبيعي:

اختاري منتجات خالية من الكحول والبرابين والعطور الصناعية.

استخدمي تونر طبيعي مثل:

ماء الورد النقي

ماء الخيار

فهي تهدّئ الجلد وتعيد توازن رطوبته دون أي آثار جانبية.

5. عدم استخدام مرطب مناسب للشتاء

مرطب الصيف يختلف تمامًا عن مرطب الشتاء. ففي الصيف نحتاج تركيبات خفيفة، بينما في الشتاء تحتاج البشرة إلى قوام أغنى وأعمق.

الحل الطبيعي:

استخدمي مرطبات تعتمد على مكونات طبيعية فعّالة مثل:

زبدة الشيا

الألوفيرا

العسل الأبيض

زيت الجوجوبا

يمكنك تحضير مرطب طبيعي منزليًا:

ملعقتان من زبدة الشيا

ملعقة زيت لوز

ملعقة عسل

اخلطيهم جيدًا واستخدميهم يوميًا، خاصة بعد الاستحمام.

جفاف البشرة شتاءا

6. عدم وضع واقي الشمس في الشتاء

تتجاهل الكثير من النساء استخدام واقي الشمس في الشتاء، اعتقادًا أن الشمس غير مؤذية. لكن الأشعة فوق البنفسجية موجودة حتى في الأيام الغائمة وتسبب جفاف البشرة وظهور التجاعيد.

الحل الطبيعي:

استخدمي واقي شمس بمعامل حماية مناسب يوميًا.

إذا كنتِ تفضلين مواد طبيعية، يمكن استخدام:

زيت بذور التوت

زيت الجزر

وهي زيوت غنية بمضادات الأكسدة وتساعد على حماية البشرة.

7. النوم في غرفة جافة بدون ترطيب للجو

الجو الجاف داخل المنازل مع تشغيل السخانات يُفقد البشرة رطوبتها الطبيعية ويزيد من فرصة تشقّق الجلد.

الحل الطبيعي:

ضعي وعاء ماء في الغرفة لترطيب الجو.

يمكنك إضافة قطرات من:

زيت اللافندر

زيت النعناع

للحصول على رائحة منعشة وفوائد مهدئة.

8. عدم تناول أطعمة ترطّب البشرة من الداخل

الغذاء يلعب دورًا مهمًا في صحة البشرة. النظام الغذائي الفقير بالفيتامينات والدهون الصحية يجعل البشرة أكثر عرضة للجفاف.

الأطعمة التي تحارب جفاف البشرة طبيعيًا:

الأفوكادو

اللوز والجوز

سمك السلمون

الخيار

البرتقال والليمون

البنجر

هذه الأطعمة تحتوي على أحماض دهنية وفيتامينات A وE وC التي تحافظ على نضارة البشرة.

9. عدم ترطيب الشفاه واليدين

الشفاه واليدين هما أول مناطق تتعرض للجفاف في الشتاء، ومع ذلك يتم إهمالهما غالبًا.

الحلول الطبيعية:

للشفاه: ادهني عسل + زيت جوز الهند قبل النوم.

لليدين: استخدمي زبدة الشيا أو الفازلين الطبيعي قبل النوم وارتدي قفازات لمدة 20 دقيقة لامتصاص أفضل.

