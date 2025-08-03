الأحد 03 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

قناع الطماطم والليمون لعلاج المسام الواسعة بالبشرة

المسام الواسعة
المسام الواسعة

المسام الواسعة مشكلة شائعة تعاني منها العديد من الفتيات، خاصة صاحبات البشرة الدهنية والمختلطة، وتتسبب هذه المشكلة في ظهور البشرة بمظهر غير ناعم.

وقد تؤدي المسام الواسعة إلى زيادة إفراز الزيوت وتراكم الأوساخ، ومن أفضل الطرق لعلاجها تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع الطماطم والليمون لعلاج المسام الواسعة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الطماطم والليمون لعلاج المسام الواسعة.

المكونات:

1 ثمرة طماطم طازجة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

طريقة التحضير:

  • اغسلي الطماطم جيدا ثم قومي بعصرها للحصول على عصير ناعم.
  • أضيفي عصير الليمون إلى عصير الطماطم وقلبي جيدا حتى يتجانس المزيج.
  • باستخدام قطعة قطن أو فرشاة نظيفة، وزعي القناع على وجهك مع التركيز على مناطق المسام الواسعة.
  • اتركيه لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف تماما.
  • اغسلي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام وشد البشرة.
  • هذا القناع يحتوي على أحماض طبيعية تعمل على تنظيف المسام وشد البشرة وتقليل الإفرازات الدهنية.
  • كما أنه غني بفيتامين C الذي يساعد على تفتيح البشرة وتقليل حجم المسام بفضل خصائصه القابضة.
  • استخدمي القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
  • احرصي على ترطيب البشرة بعد استخدام القناع لتجنب الجفاف.
  • ضعي واقي شمس يوميا لأن عصير الليمون قد يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.
  • التزمي بروتين تنظيف وتقشير لطيف للبشرة مرتين أسبوعيا للحفاظ على نظافة المسام.
المسام الواسعة 
المسام الواسعة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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