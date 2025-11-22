دليل شامل لحماية وترطيب كل أنواع البشرة في الشتاء

18 حجم الخط

روتين العناية بالبشرة في الشتاء، مع قدوم فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة وتتراجع نسبة الرطوبة في الجو، ما يؤدي إلى جفاف البشرة وتقشّرها وظهور الخطوط الرفيعة، بالإضافة إلى تهيّج الجلد عند أصحاب البشرة الحساسة.



وبينما تزداد حاجة البشرة إلى العناية، فإن الاعتماد على المواد الطبيعية يمنح نتائج فعّالة وآمنة، خاصة للنساء اللاتي يفضّلن البساطة والابتعاد عن المواد الكيميائية القاسية.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، روتين العناية الشتوي لكل نوع من أنواع البشرة باستخدام مكوّنات طبيعية موجودة في كل منزل.





أولًا: العناية بالبشرة الجافة في الشتاء

البشرة الجافة هي الأكثر تأثرًا ببرودة الشتاء، إذ تفقد رطوبتها سريعًا، ما يجعلها باهتة وخشنة. وللحفاظ على نعومتها يجب التركيز على الترطيب العميق وتغذية الجلد بمواد زيتية طبيعية.



الروتين اليومي للبشرة الجافة:

التنظيف

اغسلي وجهك بغسول لطيف أو بمزيج طبيعي من العسل وماء الورد.

العسل يعمل كمنظف مرطّب لا يجرّد البشرة من زيوتها الأساسية، بينما ماء الورد يعطي انتعاشًا ويحافظ على توازن البشرة.

الترطيب اليومي

استخدمي زيت اللوز الحلو أو زيت الأفوكادو لترطيب البشرة مرتين يوميًا.

هذه الزيوت غنية بالأحماض الدهنية التي تعيد للبشرة ليونتها وتمنع التشقق.

الماسكات الأسبوعية

ماسك مهم للبشرة الجافة:

ماسك الموز والعسل:

نصف موزة مهروسة + ملعقة عسل + ملعقة لبن.

يُوضع 20 دقيقة ويشطف بماء فاتر.

يساعد في ترطيب البشرة ومنحها مظهرًا ممتلئًا وصحيًا.

حماية الشفاه

ادهني الشفاه بزبدة الشيا أو بزيت جوز الهند قبل النوم لمنع التشقق.

نصائح إضافية

تجنّبي الماء الساخن جدًا لأنه يزيد الجفاف.

اشربي كميات أكبر من الماء حتى في الشتاء.

ثانيًا: العناية بالبشرة الدهنية في الشتاء

قد تعتقد بعض النساء أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب في الشتاء، لكنها في الحقيقة تتأثر أيضًا بالبرودة وقد تُصاب بالجفاف السطحي، مما يحفّز الغدد الدهنية لإفراز مزيد من الزيوت.

الروتين اليومي للبشرة الدهنية:

التنظيف

استخدمي جل الصبار (الألوفيرا) كغسول طبيعي صباحًا ومساءً.

الصبار ينظّف البشرة بلطف ويوازن إفراز الدهون دون أن يسبب جفافًا.

الترطيب

استخدمي جل الصبار النقي أو خليط من ماء الورد ونقطتين من زيت شجرة الشاي.

هذه التركيبة تمنع اللمعان وتحافظ على رطوبة خفيفة دون انسداد المسام.

ماسك أسبوعي

ماسك الطين الأخضر والعسل:

ملعقة طين أخضر + نصف ملعقة عسل + ماء ورد بسيط للخلط.

يُترك 10 دقائق فقط.

هذا الماسك يمتص الدهون الزائدة ويقلل الالتهابات ويترك البشرة ناعمة.

العناية بالبثور

ضعي نقطة من زيت شجرة الشاي على البثور الملتهبة ليلًا، فهو مضاد طبيعي للبكتيريا.

نصائح إضافية

تجنّبي الإفراط في غسل الوجه حتى لا يتحفز إفراز الدهون.

استخدمي مناديل ورقية لامتصاص اللمعان بدلًا من منتجات كيميائية قاسية.

ثالثًا: العناية بالبشرة المختلطة في الشتاء

البشرة المختلطة تجمع بين الجفاف في الخدين والدهون في منطقة الجبهة والأنف والذقن، لذلك تحتاج إلى عناية متوازنة.

التنظيف

استخدمي منظفًا طبيعيًا مثل العسل المخلوط بالقليل من ماء الورد.

يناسب جميع مناطق الوجه دون أن يزيد دهون الـT-Zone.

الترطيب

استخدمي جل الصبار على منطقة الجبهة والأنف.

استخدمي زيت اللوز الحلو المخفف على الخدين (قطرة واحدة تكفي).

هذا التوزيع يمنع الإفراط في الترطيب أو الجفاف.

ماسك أسبوعي

ماسك الخيار والزبادى:

3 ملاعق زبادي + عصير نصف خيارة.

الماسك يرطّب المناطق الجافة وينعش المناطق الدهنية ويقلل من الالتهابات.

تونر يومي

يُنصح باستخدام تونر طبيعي من ماء الورد أو ماء النعناع للحفاظ على توازن البشرة.

نصائح إضافية

قللي من الحلويات لأنها تزيد من نشاط الغدد الدهنية.

تجنّبي وضع كثير من الطبقات التجميلية لأنها قد تسبب لمعانًا في الـT-Zone.

رابعًا: العناية بالبشرة الحسّاسة في الشتاء

البشرة الحساسة تتأثر بأي تغير في الجو، وقد يظهر عليها الاحمرار والحكة بسهولة. لذلك، من المهم اختيار مكونات لطيفة جدًا وغير مهيّجة.

الروتين اليومي للبشرة الحساسة:

التنظيف

استخدمي ماء الشوفان كغسول طبيعي:

انقعي ملعقتين من الشوفان في كوب ماء دافئ 15 دقيقة ثم استخدمي الماء فقط للغسيل.

ماء الشوفان يهدّئ الالتهاب ويعيد الترطيب.

الترطيب

استخدمي زيت الجوجوبا أو زيت ثمر الورد بكمية صغيرة جدًا.

هذه الزيوت مناسبة ولا تسبب انسداد المسام أو تهيج البشرة.

ماسك أسبوعي

ماسك العسل وماء الورد:

ملعقة عسل + ملعقة ماء ورد.

يُوضع 10 دقائق فقط لأنه ماسك مهدّئ ولطيف.

العناية بالاحمرار

ضعي كمادات بابونج دافئة على مناطق التهيّج لتهدئة الجلد وإزالة الالتهاب.

نصائح إضافية

تجنّبي المكونات العطرية نهائيًا.

ضعي واقيًا طبيعيًا للشمس حتى في الشتاء لأن البشرة الحسّاسة تتأثر بالضوء الخافت أيضًا.

روتين العناية بالبشرة بالأعشاب

نصائح عامة لكل أنواع البشرة في الشتاء

اشربي الماء بانتظام لأن الجفاف الداخلي يظهر سريعًا على الوجه.

استخدمي مرطبًا طبيعيًا قبل النوم مهما كان نوع بشرتك.

تناولي الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل المكسرات والأسماك لتعزيز نضارة البشرة.

ضعي واقي الشمس حتى في الأيام الغائمة.

قللي من استخدام الماء الساخن لأنه يسحب الرطوبة من الجلد.

الروتين الليلي الموحّد لكل أنواع البشرة في الشتاء

رغم اختلاف احتياجات كل نوع من أنواع البشرة، فإن هناك خطوات أساسية ثابتة تُعدّ ضرورية لروتين العناية الليلي في فصل الشتاء، ويمكن تطبيقها بسهولة دون الإخلال بطبيعة البشرة أو إرهاقها. هذا الروتين يعتمد بشكل كامل على مكوّنات طبيعية لطيفة، ويعمل على إصلاح البشرة أثناء النوم واستعادة ترطيبها ومرونتها.

1) تنظيف لطيف قبل النوم

ابدئي بتنظيف البشرة بمكوّن طبيعي يناسب الجميع مثل مزيج العسل مع بضع قطرات من ماء الورد.

هذا الخليط يزيل شوائب اليوم دون أن يجرّد البشرة من رطوبتها، ويساعد على تهدئة التهيّجات الناتجة عن برودة الجو.

2) استخدام تونر طبيعي يعيد التوازن للبشرة

بعد التنظيف، مرّري قطنة مبللة بـ ماء الورد أو ماء النعناع على الوجه.

يساعد التونر الطبيعي على إغلاق المسام، وتهيئة البشرة لامتصاص الترطيب بعمق، كما يقلّل من اللمعان في البشرة الدهنية ويهدّئ الاحمرار في البشرة الحساسة.

3) سيروم طبيعي يناسب كل أنواع البشرة

أفضل سيروم ليلي طبيعي يناسب الجميع في الشتاء هو مزيج:

ملعقة صغيرة من جل الصبار

نقطة واحدة من زيت الجوجوبا أو اللوز الحلو

يُوضع على الوجه بحركات دائرية.

يعمل جل الصبار على تهدئة البشرة وتجديد الخلايا، بينما يساعد الزيت الخفيف على ترطيب الطبقات الداخلية دون انسداد للمسام.

روتين ليلي لبشرتك

4) ترطيب عميق بالزيوت الطبيعية

بعد السيروم، ضعي طبقة خفيفة من زيت مناسب لكل أنواع البشرة مثل:

زيت الجوجوبا للبشرة الدهنية والمختلطة

زيت اللوز الحلو للبشرة الجافة والحساسة

الترطيب الليلي ضروري في الشتاء لأنه يمنع فقدان الماء خلال ساعات النوم، ويحافظ على مرونة البشرة ويقلّل ظهور الخطوط الدقيقة.

5) العناية بمنطقة تحت العين

ضعي نقطة صغيرة من جل الصبار أو زيت اللوز تحت العينين.

هذه الخطوة مهمة لأنها تقلّل الانتفاخ وترطب المنطقة الرقيقة التي تتأثر سريعًا بالبرد والجفاف.

6) ترطيب الشفاه قبل النوم

ادهني الشفاه بطبقة من العسل أو زيت جوز الهند.

يساعد ذلك على منع التشقق، وترك الشفاه ناعمة وصحية صباحًا.

7) خطوة إضافية اختيارية: حمام بخار خفيف مرة أسبوعيًا

ضعي منشفة دافئة على الوجه لمدة دقيقة واحدة فقط قبل الروتين الليلي مرة أسبوعيًا.

يساعد ذلك على فتح المسام، وتنشيط الدورة الدموية، وتعزيز امتصاص الزيوت الطبيعية.

