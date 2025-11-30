بعد قرار الإدارية العليا، تعرف على ما حدث في الدوائر الملغاة بالمنيا في انتخابات النواب

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا، بحكم مفاجئ أعاد رسم المشهد السياسي بمحافظة المنيا، بإلغاء العملية الانتخابية وإعادتها في 5 دوائر من أصل 6 بالمحافظة، لتشمل دوائر: بندر ومركز المنيا، بني مزار ومغاغة والعدوة، مركز أبوقرقاص، بندر ومركز ملوي، ومركز ديرمواس.

قرار صادم بالمنيا: العليا تبطل الانتخابات في 5 دوائر وتعيد المشهد الانتخابي إلى نقطة الصفر

فيما تظل الدائرة الثانية سمالوط ومطاي شمال محافظ المنيا هي الدائرة الوحيدة المستثناة من الإعادة بعد حسم نتائجها من الجولة الأولى.

انتخابات مجلس النواب 2025

ويأتي هذا الحكم رغم المؤشرات الرسمية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 عقب الجولة الأولى التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر، والتي أظهرت سباقات انتخابية ساخنة في مختلف الدوائر قبل قرار الإلغاء.

انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة المنيا

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتائج الدائرة الأولى (مركز وبندر المنيا)، التي أسفرت عمليات الفرز فيها عن دخول 6 مرشحين جولة الإعادة على ثلاثة مقاعد، بعدما تصدر علي بدوي المشهد بـ 51,735 صوتًا، تلاه أندرو بلاطس بـ 43,804 صوتًا، ثم علاء السبيعي بـ 40,066 صوتًا، وأشرف الأحمداوي بـ 38,699 صوتًا، وخالد محمد حسن بـ 36,679 صوتًا، وأشرف جمال بـ 34,517 صوتًا.

انتخابات نواب المنيا 2025

أما الدائرة الثانية (سمالوط ومطاي)، فكانت الوحيدة التي حُسمت من الجولة الأولى، حيث تصدر محمد نشأت العمدة بـ 107 آلاف صوت، وتلاه توحيد تامر بـ 98 ألف صوت، ثم هواري أبوطهير بـ 82 ألف صوت، ليُعلن فوزهم المباشر بعد تجاوزهم نسبة الـ50% من الأصوات الصحيحة.

وفي الدائرة الثالثة (بني مزار ومغاغة والعدوة)، جاءت النتائج في صدارة السباق لصالح حسين حسني غيته بـ 86,714 صوتًا، يليه محمود عبدالحفيظ بـ 78,405 أصوات، ثم حمادة حلبي بـ 63,014 صوتًا، قبل أن تتوالى بقية الأسماء بفارق أصوات كبير.

أما الدائرة الرابعة (أبوقرقاص)، فقد تصدر مجدي سعداوي النتائج بـ 33,251 صوتًا، بينما حل حازم فاروق طه ثانيًا بـ 21,777 صوتًا، ثم حسام الدين محمود بـ 20,751 صوتًا، وشريف طاهر بـ 17,986 صوتًا.

وفي الدائرة الخامسة (مركز وبندر ملوي)، اعتلى العمدة وائل إسماعيل حسن السباق بـ 36,692 صوتًا، بينما جاء محمد مصطفى محمود كمال ثانيًا بـ 34,118 صوتًا، تبعه هيلاسلاسي غني ميخائيل بـ 28,173 صوتًا.

وفي الدائرة السادسة (ديرمواس)، تصدر العمدة علاء قدري المشهد بـ 17,063 صوتًا، يليه محمد جمال بـ 14,736 صوتًا.

ويذكر أن محافظة المنيا شهدت خوض 193 مرشحًا السباق الانتخابي بنظامي الفردي والقائمة، من بينهم 12 مرشحًا حزبيًا، قبل أن يحدث حكم الإدارية العليا تحولًا جذريا في مسار المنافسة بقرار إعادة الانتخابات في معظم دوائر المحافظة.

