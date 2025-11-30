ما بين نفوذ الأحزاب وشعبية المستقلين، إلغاء الانتخابات في 5 دوائر بالمنيا يعيد رسم الخريطة السياسية

18 حجم الخط

أحدث قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 5 دوائر بمحافظة المنيا زلزالًا سياسيًا أعاد تشكيل المشهد من جديد، بعدما أطاح بالنتائج الأولية وأعاد المرشحين والأحزاب إلى نقطة الانطلاق.

إلغاء الانتخابات في خمس دوائر بالمنيا يعيد رسم الخريطة السياسية ويفتح سباقًا انتخابيًا جديدًا غير محسوب النتائج

القرار الذي شمل دوائر المنيا، بني مزار ومغاغة والعدوة، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس دفع القوى السياسية إلى إعادة تقييم حساباتها الكاملة استعدادًا لجولة إعادة قد تكون الأكثر سخونة منذ سنوات.

الدوائر الانتخابية الملغاة في المنيا

وتشير قراءة المشهد إلى أن إعادة الانتخابات ستفتح الباب أمام تحالفات جديدة قد تظهر للمرة الأولى، خاصة بعد تراجع فرص مرشحين كانوا في طريقهم للإعادة، بينما قد تعود أسماء أخرى بقوة مستفيدة من إعادة الاصطفاف القبلي والحزبي

كما يتوقع مراقبون أن تشهد الدوائر المتأثرة تزاحمًا أكبر في المشهد الدعائي، مع محاولة الأحزاب الكبرى من إحكام سيطرتها على مناطق النفوذ، في حين يسعى المستقلون إلى تعزيز حضورهم بين القواعد الشعبية.

تصحيح مسار العملية الانتخابية

على مستوى الشارع، ترك الإلغاء حالة من الجدل داخل القرى والمراكز، حيث يرى البعض أن القرار يعكس رغبة في تصحيح مسار العملية الانتخابية، بينما يخشى آخرون من اتساع فجوة الاستقطاب بعد إسقاط النتائج السابقة.

قدرة على تعبئة الأصوات

ومع ذلك، يبقى المشهد مفتوحًا أمام فرص جديدة للمرشحين الأكثر تنظيمًا وقدرة على تعبئة الأصوات، فيما تتقلص فرص من اعتمدوا فقط على موجات تعاطف أو دعم قبلي محدود.

ويعد المشهد في المنيا مؤشرًا على مرحلة انتخابية غير مستقرة، قد تمتد تداعياتها إلى خريطة البرلمان المقبل، خاصة أن المحافظة تمثل ثقلًا انتخابيًا بارزًا في صعيد مصر.

فإعادة الانتخابات في خمس دوائر دفعة واحدة تعني تأجيل الحسم في عدد مهم من المقاعد، وتأجيل توازنات القوى داخل المجلس لحين انعقاد السباق من جديد.

وبين إعادة ترتيب الصفوف واستعداد القوى المختلفة لجولة أكثر ضراوة، تبقى المنيا أمام سباق انتخابي جديد يحمل في طياته احتمالات مفاجئة قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية ليس فقط في المحافظة، بل على مستوى الصعيد بأكمله.

سباقات ساخنة في المنيا

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت سباقات ساخنة، أبرزها دخول 6 مرشحين جولة الإعادة في الدائرة الأولى، وتصدر أسماء عدة في الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بفوارق متفاوتة.

ومع ذلك، جاء قرار الإلغاء ليمحو تلك النتائج ويعيد جميع المرشحين إلى نقطة الصفر.

وتشهد محافظة المنيا ثقلًا انتخابيًا لافتًا، حيث خاض السباق 193 مرشحًا على مقاعد الفردي والقائمة، بينهم 12 مرشحًا حزبيًا، قبل أن يؤدي الحكم القضائي إلى إعادة تشكيل مسار المنافسة السياسية وفتح الباب أمام جولة انتخابية جديدة قد تحمل تغيرات واسعة في الخريطة البرلمانية المنتظرة.

