انتشال جثة أب وابنته لقيا مصرعهما غرقا في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشال جثمان أب وابنته
انتشال جثمان أب وابنته من ترعة الإبراهيمية في واقعة مأساوية
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بـمحافظة المنيا من انتشال جثمان رجل يُدعى "م.ش" من ترعة الإبراهيمية بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وذلك عقب ساعات قليلة من العثور على جثمان ابنته "ر.م" في الترعة نفسها أمام قرية الشعراوية التابعة إداريًا لسمالوط شمال المنيا.

انتشال جثمان أب وابنته من ترعة الإبراهيمية في واقعة مأساوية بالمنيا

كانت غرفة عمليات نجدة المنيا تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان الرجل غريقًا بترعة الإبراهيمية، وبانتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة في المنيا

وتعود الواقعة إلى ساعات سابقة حين نجحت فرق الإنقاذ في استخراج جثمان ابنته من مياه الترعة، ليتم تحرير محضرين بالواقعتين وإخطار النيابة العامة في المنيا لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

