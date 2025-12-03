جهود مكثفة لكشف لغز اختفاء أفراد أسرة كاملة بين أسيوط والمنيا، العثور على جثتي الأب وابنته في ترعة الإبراهيمية بالمنيا، واستمرار البحث عن ثلاثة من أطفاله المفقودين

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظتي أسيوط والمنيا جهودها المكثفة لكشف لغز اختفاء أسرة كاملة خرجت من مركز ديروط بمحافظة أسيوط قبل أيام، وذلك بعدما عُثر على جثمان الأب وابنته في ترعة الإبراهيمية في المنيا، بينما ما زال ثلاثة من أطفاله في عداد المفقودين حتى الآن.

لغز اختفاء أسرة كاملة بين أسيوط والمنيا

وبدأت الواقعة عندما غادر الأب محمد رشاد حسن منزله في ديروط بصحبة أربعة من أطفاله، من بينهم طفلته ريناد التي تعاني من التوحد، قبل أن تنقطع أخبارهم تمامًا.

العثور على جثمان أب وابنته في ترعة الإبراهيمية بالمنيا واستمرار البحث عن ثلاثة من أطفاله المفقودين

ورغم محاولات الأقارب تتبع خط سير الأب، لم يتمكن أحد من الوصول إلى معلومات مؤكدة حول وجهته أو سبب تغيبه المفاجئ.

الصدمة الأولى

وجاءت الصدمة الأولى عندما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة ريناد في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية الشعراوية التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

سمالوط بمحافظة المنيا

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اختفاء أسرة في أسيوط

وبعد ساعات قليلة، تجددت البلاغات مرة أخرى بوجود جثمان آخر طافٍ بالمجرى المائي ذاته، ولكن هذه المرة في نطاق مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

استمرار غياب الأطفال الثلاثة الآخرين

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ، وتمكنت من انتشال الجثمان الذي تبيّن أنه للأب محمد رشاد حسن، ليزداد المشهد تعقيدًا وغموضًا، خاصة مع استمرار غياب الأطفال الثلاثة الآخرين: مروان، ياسين، مكة.

وتقوم فرق الإنقاذ النهري بتمشيط مناطق واسعة من الترعة الممتدة بين محافظتي أسيوط والمنيا في محاولة للعثور على أي أثر للأطفال المفقودين، بينما تعمل فرق البحث الجنائي على تحديد خط سير الأب منذ مغادرته منزله وحتى وصوله إلى المنطقة التي عُثر فيها على جثمانه وجثمان طفلته.

وتعيش أسرة الأطفال حالة من القلق الشديد، وتطالب وزارة الداخلية ومحافظتي أسيوط والمنيا بتكثيف جهود البحث، خاصة أن الوالدين يتواجدان خارج البلاد ولا يوجد مع الأطفال أي شخص من الأسرة المباشرة.

